Maximele pleacă de la 10...11 grade pe litoral și ajung la 20...21 de grade în Muntenia și în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan găsim o atmosferă schimbătoare. Se înnorează din când în când, dar nu prea sunt semne de precipitații. Maximele ajung la 19 grade în Bărăgan. În schimb, la malul mării vor fi doar 10...11 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, o să fie cam înnorat și s-ar putea să picure trecător - mai ales pe la munte. Apare și soarele în unele zone. Temperaturile se mențin ridicate și vor fi în jur de 18 grade după prânz.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme schimbătoare: înnorări, scurte perioade însorite și temperaturi în creștere, de până la 18 grade. Precipitațiile, slabe, ce-i drept, apar doar pe spații mici, în zona montană. Vântul are intensificări pe parcursul zilei, dar se mai domolește după lăsarea nopții.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se adună norii, însă nu prea sunt semne de precipitații. Vor fi și perioade însorite, iar termometrele vor indica în jur de 19 grade în Maramureș - valori peste normalul perioadei.

În ținuturile vestice se înnorează din când în când și, izolat, o să vină și câțiva stropi de ploaie. Vântul se întețește și atinge viteze de 55 de km/h, însă în Munții Banatului vor fi rafale de peste 80 de km/h. Temperaturile se mențin ridicate și ajung tot la 19 grade. La noapte ploile se extind, treptat, în toată regiunea.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de brumă. Soarele încălzește atmosfera, iar la amiază se ating 19 grade pe la Alba Iulia. Vor fi și ceva înnorări, iar vântul prinde putere în sudul regiunii. Pe la munte o să plouă puțin, iar la altitudini mari sunt condiții de lapoviță și ninsoare.

Vremea în Oltenia

În Oltenia soarele se arată trecător, iar maximele ating 20, poate chiar 21 de grade. Peste noapte se pornește vântul și tot atunci o să plouă - mai ales în vestul provinciei.

Cam la fel va fi vremea și în sudul României: soare cu nori și temperaturi peste medie. În Lunca Dunării vor fi valori de 20...21 de grade. După lăsarea nopții vântul începe să bată mai tare și în această zonă.

Vremea în București

În București ziua de joi aduce vreme frumoasă și caldă, cu soare, câțiva nori și o maximă de 20 de grade. La noapte se întețește vântul.

Vineri se înnorează treptat, iar în a doua parte a zilei și în noaptea de vineri spre sâmbătă vin averse destul de abundente. Vântul se întețește pe parcursul zilei, iar temperatura se oprește la 16 grade.

Sâmbătă continuă să se răcească și vor fi cel mult 11 grade. Înnorările persistă și vin alte ploi, destul de însemnate cantitativ.

Duminică - aproape nicio schimbare: cer acoperit, ploi și un vânt activ. Temperatura, la fel ca sâmbătă, se oprește la 11 grade.

Vremea la munte

La munte norii se înmulțesc și, izolat, vin ceva precipitații slabe: ploi în zonele joase, lapoviță și ninsoare - la altitudini mari. Vântul se întețește, iar în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80 de km/h.

Vineri temperaturile încep să scadă în masivele vestice și în cele sud-vestice. Înnorările și precipitațiile se extind treptat și vor fi mai abundente în Occidentali și în Meridionali. În masivele sudice și în cele sud-estice, la altitudini mari ninge și se depune strat de zăpadă. Vântul continuă să agite atmosfera și atinge viteze mai mari pe creste.

Sâmbătă cerul rămâne acoperit. Vin alte precipitații, iar în zonele înalte continuă să ningă. Vântul rămâne insistent la altitudini mari, iar temperaturile se apropie de normalul perioadei.

Înnorările persistă și duminică. În zonele joase plouă sau cade lapoviță, iar pe creste predomină ninsorile. Vântul mai are unele intensificări la altitudini mari.