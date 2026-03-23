În noaptea de 22 spre 23 martie, cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor, cu ploi locale în Dobrogea, Muntenia și în sudul Moldovei. La munte, la altitudini de peste 1200 m, sunt posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în unele zone. Dimineața, izolat, se va forma ceață și brumă în regiunile intracarpatice, scrie ANM.

În București, cerul va rămâne noros, cu ploi slabe temporare și temperaturi minime în jurul a 5 grade.

Pentru intervalul 23–24 martie, vremea va fi schimbătoare, cu ploi locale în sudul și estul țării și precipitații mixte la munte. Temperaturile maxime vor urca până la 16 grade în unele regiuni, însă în estul Transilvaniei vor rămâne mai scăzute. În Capitală, temperaturile maxime se vor situa între 10 și 11 grade, iar minimele între 3 și 5 grade.

În zilele următoare, 24–25 martie, se anunță o încălzire a vremii, cu valori termice peste media normală a perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea pe arii restrânse, în special în centrul și sudul țării. La munte, precipitațiile vor fi mixte. În București, temperaturile maxime vor ajunge la 15–17 grade.

Ulterior, între 25 și 26 martie, valorile termice se mențin ridicate, însă instabilitatea atmosferică va aduce averse în mai multe zone, precum și precipitații mixte la munte. Dimineața și noaptea sunt posibile ceață și brumă în depresiuni.

În intervalul 26–27 martie, vremea rămâne caldă pentru această perioadă, dar cu înnorări și averse mai frecvente în vestul și centrul țării, precum și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime pot ajunge până la 20 de grade.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi maxime în jur de 18 grade, iar minime între 3 și 6 grade.

La finalul lunii, 27–30 martie, meteorologii anunță o răcire treptată a vremii, însoțită de precipitații temporare în cea mai mare parte a România, inclusiv în București, unde sunt prognozate ploi și temperaturi în scădere spre valori apropiate de normalul perioadei.