Copiii care obţin peste 30% din aportul zilnic de energie din alimente ultraprocesate, precum băuturile carbogazoase, gustările ambalate sau cerealele îndulcite pentru micul dejun, prezintă un risc de aproape patru ori mai mare de a dezvolta astm.

Concluzia aparţine unui studiu publicat în revista Allergy, care a urmărit aproape 700 de copii spanioli timp de aproximativ 3,4 ani, în cadrul proiectului SENDO (Seguimiento del Niño para un Desarrollo Óptimo - Monitorizarea copilului pentru o dezvoltare optimă).

Astmul este o afecţiune respiratorie cronică frecventă, influenţată atât de factori genetici, cât şi de factori de mediu şi de stil de viaţă. Cercetătorii au vrut să afle dacă anumite componente ale dietei moderne, în special alimentele ultraprocesate, sunt asociate cu apariţia astmului şi a altor boli alergice.

Cum s-a desfășurat studiul

Studiul a inclus 691 de copii cu vârste de 4 şi 5 ani la momentul includerii în cercetare. Părinţii au completat chestionare detaliate despre alimentaţia copiilor, iar cercetătorii au clasificat alimentele folosind sistemul NOVA, care grupează produsele în funcţie de gradul de procesare şi nu de conţinutul nutritiv.

În fiecare an, părinţii au raportat dacă micii participanţi au fost diagnosticaţi cu astm sau alergii. Pentru a reduce influenţa altor factori care ar fi putut modifica rezultatele, cercetătorii au luat în calcul elemente precum greutatea copilului şi timpul petrecut în faţa ecranelor.

Rezultatele au arătat o asociere semnificativă între consumul de alimente ultraprocesate şi apariţia astmului. Autorii studiului notează că un consum mai mare de astfel de produse „poate fi asociat cu un risc crescut de dezvoltare a astmului la copiii de vârstă şcolară”.

Studiul a arătat şi faptul că proporţia alimentelor ultraprocesate din regimul alimentar contează. Pe măsură ce ponderea acestor produse creştea în alimentaţia copiilor, creştea şi probabilitatea unui diagnostic de astm.

În schimb, cercetătorii nu au identificat o asociere similară între consumul de alimente ultraprocesate şi alte afecţiuni alergice. Autorii sugerează că aceste produse ar putea afecta plămânii printr-un tip de inflamaţie care nu este legat de o reacţie alergică.

Pe baza rezultatelor, cercetătorii atrag atenţia asupra necesităţii unor măsuri de sănătate publică pentru reducerea consumului de alimente ultraprocesate în rândul copiilor, ca posibilă strategie de prevenţie.