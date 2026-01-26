Cerul rămâne acoperit de nori, o să plouă pe suprafețe extinse, iar la munte apar precipitații mixte. La altitudini mari va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă, o să plouă, iar vântul va ajunge la viteze de până la 50 km/h. Duminică, la Călărași au fost 3 grade, dar luni se încălzește și se vor înregistra 13 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua. Dimineața, în unele zone, va fi ceață și o să plouă și pe aici. Temperaturile, mai ridicate decât duminică, vor ajunge până la 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă. Temperaturile, mai scăzute decât în celelalte regiuni, se opresc la 6 grade la Vaslui. În primele ore ale zilei se va semnala ceață, apoi o să plouă temporar.

Vremea în Transilvania

Ploile vin luni și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Se încălzește ușor față de duminică. Temperaturile urcă până la 10 grade.

În vestul țării găsim tot vreme închisă, ploi abundente și cantități mari de apă. În sudul Banatului și în zona Carpaților Occidentali se pot acumula 40 l/m. După prânz se vor înregistra 12 grade pe la Reșița.

În Transilvania se anunță o zi neplăcută, cu mulți nori și ploi consistente. În zonele de munte apar precipitații mixte, dar la altitudini mari va ninge și se va depune strat de zăpadă. Se încălzește, iar la amiază se ating 9 grade la Sibiu și la Brașov.

Vremea în Oltenia

În sud-vestul României o să plouă pe suprafețe extinse și se vor acumula cantități importante de apă de 40 l/mp, în nordul Olteniei. Vântul o să bată cu 50 km/h, iar temperaturile cresc în toată provincia.

Și în sudul țării avem înnorări persistente și ploi abundente, mai ales în nordul Munteniei. Se încălzește și pe aici, iar la amiază vor fi 12 grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București, luni vremea devine foarte caldă pentru această perioadă. La amiază se ating în jur de 11 grade. O să plouă pe tot parcursul zilei, iar vântul o să bată cu 40 km/h.

Marți, temperatura aerului scade ușor. La amiază vor fi în jur de 6 grade. Din când în când se mai adună norii și o să mai plouă, iar vântul se mai domolește.

Miercuri, în orele dimineții s-ar putea să fie puțină ceață, dar amiaza ne-aduce soare și temperaturi ridicate pentru această perioadă. După prânz se vor înregistra 11 grade, iar vântul va fi ceva mai activ.

Joi se anunță încă o zi cu vreme neobișnuit de caldă. Maxima va ajunge pe la 12 grade și o să plouă slab, mai ales dimineața și noaptea. Vântul va fi ceva mai activ, iar în noaptea de joi spre vineri, minima va coborî spre minus 1 grad la periferie.

Vremea la munte

La munte, luni vor fi precipitații mixte în Meridionali, Occidentali și în Carpații de Curbură. Se vor acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini de peste 1.700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, iar vântul va viscoli ninsoarea cu 70…90 km/h.

Marți, temperaturile vor fi în scădere. Predomină vremea închisă, va continua să ningă și se va mai depune strat de zăpadă.

Miercuri, se încălzește ușor. Se mai adună norii pe parcursul zilei, dar precipitațiile vin mai ales în noaptea de miercuri spre joi, în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali. Vântul o să bată mai tare în zonele de creastă.

Joi, cerul rămâne acoperit de nori. Mai vin precipitații mixte pe suprafețe destul de mari, iar vântul va crește în intensitate în zonele de creastă.

