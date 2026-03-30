Totul a fost posibil datorită unui proiect caritabil, susținut prin donații.

Cei 9 membri ai familiei au rămas pe drumuri iarna trecută, din cauza unui incendiu devastator.

Bătrân: Nu vreau să-mi amintesc... groaznic la 3:20 să te trezești din somn să vezi casa în flăcări.

Deși cu toții lucrează din greu, costurile ridicării unei noi case erau imposibil de acoperit. Totul până când au primit o mână de ajutor.

Bogdan Tanasa, fondator Casa Share: A durat două luni și jumătate ceea ce vedeți aici, oamenii ăștia chiar merită, sunt niște oameni muncitori. Era foarte foarte greu, erau lipsiți de speranță, nu mai credeau.

Dar oamenii și-au recăpătat zâmbetul, de-ndată ce și-au văzut noua locuință.

Voluntarii au lăsat, pe pereți, mesaje de încurajare pentru familie. Prin același proiect caritabil, au mai fost construite alte 40 de case.