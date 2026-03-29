Cod galben de ploi și ninsoare la munte, valabil în jumătate din țară. Vreme mohorâtă în București. HARTĂ

Cantitățile de apă vor ajunge local la 30–40 l/mp, iar temporar se vor înregistra intensificări ale vântului de 40–50 km/h în est și sud-vest.
Ce zone vor fi afectate
În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m.
În Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și pe alocuri de peste 30...40 l/mp.
În București, până luni dimineață, cerul va avea înnorări și va ploua însemnat cantitativ (20...30 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.
