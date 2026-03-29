Cod galben de ploi și ninsoare la munte, valabil în jumătate din țară. Vreme mohorâtă în București. HARTĂ

Meteorologii au emis Cod galben de precipitații până luni dimineață în mai multe județe din sud-estul României, iar la munte, peste 1600 m, vor fi ninsori viscolite cu depunere de 10–20 cm de zăpadă și vânt cu rafale de 60–70 km/oră.

Aura Trif

Cantitățile de apă vor ajunge local la 30–40 l/mp, iar temporar se vor înregistra intensificări ale vântului de 40–50 km/h în est și sud-vest.

Ce zone vor fi afectate

În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m.

În Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și pe alocuri de peste 30...40 l/mp.

În București, până luni dimineață, cerul va avea înnorări și va ploua însemnat cantitativ (20...30 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.

Stațiunile montane, surprinse de noul val de ninsori. Turiștii cer prelungirea sezonului: „Așa ceva nu am avut toată iarna”

GALERIE FOTO Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România
Vremea de azi, 29 martie. Vânt puternic și precipitații în toată țară. Maximele ating 15 grade
Vremea de azi, 29 martie. Vânt puternic și precipitații în toată țara. Maximele ating 15 grade

Duminică cerul rămâne acoperit de nori. Ploile vin pe suprafețe extinse în jumătatea estică și vor fi mai consistente în est și în sud-est. Mai vin ceva ploi și în celelalte regiuni, dar pe spații mai mici. 

Vreme capricioasă în toată țara, cu ploi și vânt puternic. Meteorologii avertizează asupra unui început de săptămână rece
Vreme capricioasă în toată țara, cu ploi și vânt puternic. Meteorologii avertizează asupra unui început de săptămână rece

A fost o atmosferă mohorâtă întreaga zi în mai bine de jumătate de țară, inclusiv în București, unde a plouat în reprize.

Mișcarea de protest ”No kings”. Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în SUA, dar și în Europa, împotriva lui Donald Trump
Mișcarea de protest "No kings". Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în SUA, dar și în Europa, împotriva lui Donald Trump

Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în marile orașe americane, dar și în Europa, ca să-i transmită lui Donald Trump că NU sunt de acord cu politicile sale și cu războiul din Iran.

Stațiunile montane, surprinse de noul val de ninsori. Turiștii cer prelungirea sezonului: „Așa ceva nu am avut toată iarna”
Stațiunile montane, surprinse de noul val de ninsori. Turiștii cer prelungirea sezonului: „Așa ceva nu am avut toată iarna"

Codul galben care acoperă trei sferturi din țară a adus ninsoare la munte, așa că cei care iubesc sporturile de iarnă au motive de bucurie.

Incendiul din Turda a distrus 21 de locuințe și a lăsat zeci de oameni în stradă. ”Este un dezastru”
Incendiul din Turda a distrus 21 de locuințe și a lăsat zeci de oameni în stradă. "Este un dezastru"

Un incendiu a distrus în Turda, județul Cluj, 21 de locuințe construite una lângă alta. Pompierii s-au luptat ore în șir cu flăcările, care s-au extins cu o viteză înfricoșătoare.

Sabin Ilie, discurs manifest după eșecul cu Turcia: „Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap”

Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial