Vestea bună este că cei care au un somn agitat îi pot ușura viața partenerului, dacă respectă câteva condiții.

Dormitul împreună poate fi un test de rezistență pentru multe cupluri, de multe ori din cauza sforăitului. Îngustarea sau blocarea parțială a căilor respiratorii provoacă sunetul puternic și, în majoritatea cazurilor, deranjant, pentru cei cu care împărțim patul.

Fată: „Dacă e cineva lângă mine, se fâțâie sau scoate sunete, nu pot să adorm. Schimb camera, mă mai uit la pereți. Ascult puțină muzică.”

Sforăitul – o problemă des întâlnită în cupluri

Un studiu global, realizat de o companie de cercetare în domeniul somnului, arată că 36% dintre cei chestionați sunt deranjați de sforăitul sau respirația zgomotoasă a partenerului. Femeile au declarat acest lucru într-o proporție mai mare. Problema apare, spun specialiștii, pe fondul unui stil de viață nesănătos, fumatului sau obezității.

Iuliu Cătană, medic specialist ORL: „Sforăitul nu poate fi tratat complet, putem doar să îl diminuăm și să oprim evoluția sa. Dacă pacientul nu își schimbă stilul de viață, nu face sport, nu are grijă cum mănâncă și nu elimină fumatul, atunci nu vor avea succes tratamentele.”

Același studiu arată că și agitația partenerului, pe timpul nopții, poate scădea calitatea somnului.

Cele mai frecvente cauze ale tulburării somnului

1. Sforăit sau respirație zgomotoasă (36%)

2. Partenerul se ridică (25%)

3. Program diferit de somn/veghe (21%)

4. Partenerul își folosește telefonul sau tableta în pat (18%)

Sursa: Resmed's 2026 Global Sleep Survey

Băiat: „Schimb camera sau se întâmplă câteodată să dorm pe jos dacă e chiar enervant și nu mai pot.”

Reporter: „Te odihnești mai bine singură sau când ești cu partenerul?”

Fată: „Singură, 100%.”

Fată: „Când fură plapuma și de obicei iau altă plapumă.”

Vasile Țibre, medic specialist somnologie: „Sunt persoane care, în timpul somnului, dau cu piciorul sau cu mâna. Sindromul picioarelor neliniștite. Ideal ar fi ca partenerii să se culce la aceeași oră și, în timp, se ajunge la o sincronizare.”

Potrivit celui mai recent studiu despre calitatea somnului românilor, 38% se trezesc în timpul nopții, pentru că se simt stresați. Iar mai bine de o treime apelează la medicamente pentru somn.