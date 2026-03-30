Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat duminică seară că a obţinut "o schimbare de regim în Iran", graţie atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului, şi a spus că a negociat cu noii lideri ai Republicii Islamice trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz "în următoarele zile", scrie AFP.

Aceste anunţuri ale şefului administraţiei de la Washington au fost făcute în timp ce în Statele Unite cresc îngrijorările cu privire la un posibil blocaj american în Orientul Mijlociu. Preţul petrolului şi-a reluat creşterea, iar Wall Street a suferit o scădere accentuată săptămâna trecută.

Obiectivele războiului lansat de miliardarul republican sunt în continuare neclare, iar mii de soldaţi americani au fost desfăşuraţi în regiune în ultimele zile.

În ciuda acestei desfăşurări militare în jurul Iranului, Trump continuă să agite posibilitatea unui acord de pace iminent.

"Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta", a declarat el în timpul unui briefing de presă la bordul Air Force One.

Preşedintele SUA a încercat, de asemenea, să liniştească opinia publică, afirmând că a obţinut deja o schimbare în natura puterii de la Teheran, datorită atacurilor care i-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei şi numeroşi oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice.

"Am avut o schimbare de regim, o putem vedea deja, pentru că primul regim a fost decimat, distrus, toţi sunt morţi", a subliniat preşedintele american într-un briefing de presă. "Următorul regim", numit în urma morţii ayatollahului Khamenei, "este şi el în mare parte mort", a insistat el.

”Ne-au dat, din respect, 20 de petroliere foarte mari care vor trece prin strâmtoarea Ormuz”

Desemnat drept succesor, fiul său Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de când trebuia să preia conducerea ţării. Autorităţile iraniene publică doar mesaje scrise din partea lui.

"Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viaţă, dar evident că se află într-o situaţie foarte, foarte gravă", a spus Trump.

Această situaţie a dus de facto la instaurarea celui de-"al treilea regim" în Iran, potrivit preşedintelui SUA.

"Avem de-a face cu oameni diferiţi faţă de cei cu care a avut de-a face oricine până acum", a rezumat el. "Este un grup de persoane complet diferit, aşa că aş considera asta o schimbare de regim", a continuat Trump.

Liderul de la Casa Albă a mai anunţat că aceşti oficiali iranieni au fost de acord să relaxeze uşor blocada din jurul strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă crucială prin care trece de obicei 20% din petrolul mondial şi care a fost paralizată de la începutul războiului.

"Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere - petroliere foarte mari - care vor trece prin strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine (luni) dimineaţă, pentru următoarele câteva zile", a asigurat el.