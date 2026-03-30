Paraziții intestinali, de care oamenii se tem, ar putea deveni, în viitor, aliați ai organismului uman.

Cercetători cehi au aflat că anumite tipuri de tenii, în special așa-numita „tenie de șobolan”, ar putea ajuta la combaterea alergiilor, a depresiei și chiar a bolii Crohn - o afecțiune inflamatorie cronică a tractului digestiv.

Alergiile și depresia apar foarte rar în zone ca Asia și Africa, unde paraziții sunt frecvenți

Studiul a durat 6 ani și vine într-un context îngrijorător: în țările occidentale, cazurile de alergii, anxietate și depresie sunt în continuă creștere.

Interesant este că, în regiunile unde paraziții intestinali sunt mai frecvenți, precum Africa sau Asia, aceste boli apar mult mai rar.

Specialiștii spun că totul depinde de dietă. Fibrele din fructe și legume joacă un rol esențial. Ele influențează atât paraziții, cât și microbiomul intestinal.