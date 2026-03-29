Alți 1.000 de militari americani au sosit, la rândul lor, în Orientul Mijlociu. Potrivit jurnaliștilor americani, Pentagonul pregătește planuri pentru raiduri terestre în Iran.

„Soldații americani vor fi întâmpinați cu foc, dacă vor călca pe pământ iranian!” – a avertizat președintele parlamentului de la Teheran.

Un nou grup de luptă naval american, condus de ambarcațiunea amiral USS Tripoli, a ajuns în Orientul Mijlociu. Nava este proiectată pentru a funcționa ca un „mini-portavion” și are capacități de asalt amfibiu.

Paula Hancocks, corespondent CNN: „USS Tripoli a ajuns în regiune împreună cu aproximativ 3.500 de pușcași marini și marinari. Misiunea lor, în acest moment, nu este dezvăluită, însă am auzit de la președintele Parlamentului iranian că trupele țării sale îi așteaptă pe soldații americani, afirmând că ei cred că SUA plănuiesc în secret o invazie”.

Pentagonul pregătește operațiuni terestre în Iran, dar Trump nu a dat încă undă verde

Potrivit Washington Post, Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Planurile nu vorbesc despre o invazie, ci despre raiduri executate de forțe pentru operațiuni speciale și unități de infanterie convențională. Însă președintele Donald Trump nu a dat încă undă verde unei operațiuni la sol.

Reporter: „Credeți că trupele au fost aduse pentru a-i convinge pe iranieni să capituleze?”

Analist: „Trump vrea un acord cu Iranul, dar nu știe cum să-l obțină. Tot spune că iranienii sunt disperați. Eu cred că el este disperat după un acord care să nu-l arate umilit. Cred că presiunea este pe umerii președintelui Trump pentru a găsi o cale de a ieși din război. E o presiune tot mai mare din partea piețelor și a susținătorilor săi americani. Și cred că dacă va trimite trupe în Iran va adânci criza în care se află.”

Iranul l-a avertizat pe Trump să nu recurgă la o asemenea acțiune.

Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt în cadrul armatei iraniene: „Luptătorii Islamului așteaptă de mult astfel de acțiuni pentru a demonstra că agresiunea și ocupația nu vor avea drept rezultat decât capturarea umilitoare, sfârtecarea și dispariția agresorilor.”

Pe de altă parte, israelienii au anunțat că au interceptat a doua rachetă balistică lansată din Yemen. Și spun că sunt pregătiți pentru un război pe mai multe fronturi.

Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Ne-am pregătit pentru posibilitatea ca regimul terorist Houthi să încerce să tragă spre Israel. Oricine încearcă să facă rău civililor israelieni va plăti un preț.”

Temerile cele mai mari sunt că rebelii Houthi vor ataca navele comerciale și militare din Marea Roșie și din strâmtoarea Bab al-Mandeb, cum au făcut în 2023 și 2024, în contextul războiului din Gaza. Gruparea a oprit atunci operațiunile după ce Statele Unite și Marea Britanie i-au bombardat bazele militare și depozitele de muniție din Yemen.

Sean Bell, analist militar: „Rebelii Houthi sunt bine înarmați. Au rachete balistice, rachete de croazieră, rachete convenționale și alte proiectile asemănătoare și, după cum știm, 15% din comerțul global trece prin această zonă (strâmtoarea Bab al-Mandeb), iar ei au acționat foarte eficient, reușind chiar să scufunde două nave în timpul acestui conflict.”

Organismul de securitate maritimă al Uniunii Europene a avertizat navele să evite intrarea în apele teritoriale yemenite, din cauza riscurilor unor atacuri.

Armata israeliană a transmis că în zilele următoare va epuiza țintele din Iran considerate „prioritate absolută”. Un atac ar fi vizat însă și sediul Universității de Știință și Tehnologie din Teheran.

Corpul Gardienilor Revoluției a cerut Statelor Unite să condamne acest atac până luni ora locală 12:00. În caz contrar, Iranul amenință că va ataca universitățile americane și israeliene din Orientul Mijlociu.