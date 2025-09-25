Vremea azi, 25 septembrie. Temperaturile scad în toată țara. Vin ploi, vânt puternic și chiar ninsori la munte

Vremea
25-09-2025 | 07:26
oameni pe strada
Shutterstock

Se răcește simțitor în cea mai mare parte a țării. Vor fi doar 11 grade în nordul Moldovei și cel mult 25 de grade în Banat. Se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în multe zone din vest, în nord și în centru și condiții de ninsoare în zonele înalte de munte.

autor
Știrile PRO TV

Vântul bate cu putere în jumătatea sudică a României.

În Dobrogea și Bărăgan vedem puțin soarele dimineața. Apoi se înnorează, dar nu sunt semne de ploaie. Vântul are intensificări susținute și ajunge la viteze de 65 de km/h. Temperaturile, în scădere față de ieri, se opresc la 22 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim atmosferă închisă și un vânt destul de insistent, cu viteze mai mari în județele Buzău și Brăila. Temperaturile coboară sub valorile normale pentru această perioadă. Vor fi cel mult 19, 20 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit toată ziua. Apar și ceva ploi, iar la munte, la altitudini mari, e posibil să ningă. Se face mai frig decât ar fi normal la această dată. Maximele nu mai trec de 15 grade, iar la noapte vor fi 4, 5 grade în această zonă.

Citește și
furtuna, vijelie, ploi torentiale
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem tot vreme închisă. O să plouă din când în când. Pot să apară și descărcări electrice și vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile ajung la valori mai potrivite pentru această perioadă, de 20, 21 de grade.

În vestul țării găsim tot atmosferă închisă, cu înnorări și ploi destul de abundente, care pot lăsa în urmă peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în sudul Banatului și se răcește simțitor: după prânz maximele ating 24, 25 de grade.

În Transilvania urmează o zi mohorâtă și rece, mai ales în estul provinciei: la Miercurea Ciuc vor fi doar 14 grade, iar la Alba Iulia vor fi cel mult 22 de grade. Vin și pe-aici câteva averse, iar la altitudini de peste 2000 de metri s-ar putea să ningă slab.

În Oltenia se face mai răcoare decât miercuri și temperaturile nu mai trec de 23 de grade. Cerul rămâne acoperit, vin și câteva reprize de ploaie, iar vântul agită atmosfera în toată provincia.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări, vânt insistent, o aversă, două – pe suprafețe restrânse și temperaturi în scădere față de ziua trecută. În Lunca Dunării vor fi 24 de grade, dar în zonele mai înalte maximele se opresc pe la 20 de grade.

Vremea în București

În București se răcește și, după cele 28 de grade de miercuri, maxima se oprește la 21 de grade. Domină atmosfera închisă, iar vântul bate destul de tare pe parcursul zilei.

Vineri, temperatura continuă să scadă, iar vremea devine rece pentru data din calendar. Înnorările persistă, vântul continuă să agite atmosfera, iar după prânz vor fi cel mult 19 grade.

Sâmbătă se încălzește ușor și se ating 22 de grade. În prima parte a zilei mai sunt ceva înnorări, dar apoi cerul se degajează. Vântul rămâne, însă, destul de insistent.

Ziua de duminică ne aduce vreme frumoasă, dar rece pentru sfârșit de septembrie. Avem 20 de grade la amiază și atmosferă însorită toată ziua, însă vântul continuă să sufle destul de tare.

Vremea la munte

La munte astăzi se răcește în special în masivele estice. O să plouă aproape peste tot. Se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar pe creste e posibil să ningă. Se intensifică și vântul, iar în Munții Banatului vor fi rafale de 65 de km/h.

Vineri se îndreaptă vremea în Carpații Orientali, dar în restul zonei montane cerul rămâne acoperit și o să plouă pe suprafețe restrânse. La altitudini mari mai vin câțiva fulgi de zăpadă, iar vântul rămâne insistent în masivele sud-vestice.

Sâmbătă avem încă o zi destul de rece. În Meridionali și în Occidentali mai apar ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie. Vântul mai are ceva intensificări în Munții Banatului.

Duminică avem atmosferă însorită în toate masivele. Nu mai vorbim despre ploi, însă dimineața vor fi ceva condiții de ceață pe văi și în depresiuni.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vreme,

Dată publicare: 25-09-2025 07:26

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ
Vremea
Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

Vremea va fi mai caldă decât normalul până pe 25 septembrie, apoi temperaturile vor scădea spre valori apropiate de cele normale, între 17 şi 24°C, anunţă ANM.

Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie
Stiri actuale
Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie

Vremea însorită aduce turiști pe litoral, deși suntem la sfârșit de septembrie. Mulți vor să profite de ultimele zile cu temperaturi de vară și soare blând, înainte să revină la rutina de zi cu zi.  

Recomandări
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă
Stiri Politice
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.

Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Top citite
1 ccr, curtea constitutionala
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
2 Diana Buzoianu
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
3 oameni pe strada
Shutterstock
Vremea
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28