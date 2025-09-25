Vremea azi, 25 septembrie. Temperaturile scad în toată țara. Vin ploi, vânt puternic și chiar ninsori la munte

Se răcește simțitor în cea mai mare parte a țării. Vor fi doar 11 grade în nordul Moldovei și cel mult 25 de grade în Banat. Se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în multe zone din vest, în nord și în centru și condiții de ninsoare în zonele înalte de munte.

Vântul bate cu putere în jumătatea sudică a României.

În Dobrogea și Bărăgan vedem puțin soarele dimineața. Apoi se înnorează, dar nu sunt semne de ploaie. Vântul are intensificări susținute și ajunge la viteze de 65 de km/h. Temperaturile, în scădere față de ieri, se opresc la 22 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim atmosferă închisă și un vânt destul de insistent, cu viteze mai mari în județele Buzău și Brăila. Temperaturile coboară sub valorile normale pentru această perioadă. Vor fi cel mult 19, 20 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit toată ziua. Apar și ceva ploi, iar la munte, la altitudini mari, e posibil să ningă. Se face mai frig decât ar fi normal la această dată. Maximele nu mai trec de 15 grade, iar la noapte vor fi 4, 5 grade în această zonă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem tot vreme închisă. O să plouă din când în când. Pot să apară și descărcări electrice și vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile ajung la valori mai potrivite pentru această perioadă, de 20, 21 de grade.

În vestul țării găsim tot atmosferă închisă, cu înnorări și ploi destul de abundente, care pot lăsa în urmă peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în sudul Banatului și se răcește simțitor: după prânz maximele ating 24, 25 de grade.

În Transilvania urmează o zi mohorâtă și rece, mai ales în estul provinciei: la Miercurea Ciuc vor fi doar 14 grade, iar la Alba Iulia vor fi cel mult 22 de grade. Vin și pe-aici câteva averse, iar la altitudini de peste 2000 de metri s-ar putea să ningă slab.

În Oltenia se face mai răcoare decât miercuri și temperaturile nu mai trec de 23 de grade. Cerul rămâne acoperit, vin și câteva reprize de ploaie, iar vântul agită atmosfera în toată provincia.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări, vânt insistent, o aversă, două – pe suprafețe restrânse și temperaturi în scădere față de ziua trecută. În Lunca Dunării vor fi 24 de grade, dar în zonele mai înalte maximele se opresc pe la 20 de grade.

Vremea în București

În București se răcește și, după cele 28 de grade de miercuri, maxima se oprește la 21 de grade. Domină atmosfera închisă, iar vântul bate destul de tare pe parcursul zilei.

Vineri, temperatura continuă să scadă, iar vremea devine rece pentru data din calendar. Înnorările persistă, vântul continuă să agite atmosfera, iar după prânz vor fi cel mult 19 grade.

Sâmbătă se încălzește ușor și se ating 22 de grade. În prima parte a zilei mai sunt ceva înnorări, dar apoi cerul se degajează. Vântul rămâne, însă, destul de insistent.

Ziua de duminică ne aduce vreme frumoasă, dar rece pentru sfârșit de septembrie. Avem 20 de grade la amiază și atmosferă însorită toată ziua, însă vântul continuă să sufle destul de tare.

Vremea la munte

La munte astăzi se răcește în special în masivele estice. O să plouă aproape peste tot. Se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar pe creste e posibil să ningă. Se intensifică și vântul, iar în Munții Banatului vor fi rafale de 65 de km/h.

Vineri se îndreaptă vremea în Carpații Orientali, dar în restul zonei montane cerul rămâne acoperit și o să plouă pe suprafețe restrânse. La altitudini mari mai vin câțiva fulgi de zăpadă, iar vântul rămâne insistent în masivele sud-vestice.

Sâmbătă avem încă o zi destul de rece. În Meridionali și în Occidentali mai apar ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie. Vântul mai are ceva intensificări în Munții Banatului.

Duminică avem atmosferă însorită în toate masivele. Nu mai vorbim despre ploi, însă dimineața vor fi ceva condiții de ceață pe văi și în depresiuni.

