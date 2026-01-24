Temperaturile cresc în vest, în nord-vest, în centru și la munte, iar maximele pleacă de la -2 grade în nordul Moldovei și ajung pe la 12 grade în Dealurile Vestice.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, ceață dimineață și înnorări mai târziu. E posibil să vină și ceva precipitații slabe, iar temperaturile urcă până la 5, poate chiar 6 grade la malul mării.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, urmează o zi mohorâtă și s-ar putea să burnițeze sau să fulguiască. Maximele au valori apropiate de normal și ajung la 3 grade.

Cerul rămâne acoperit și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. În primele ore apare ceața, iar peste zi vin și pe-aici câteva precipitații slabe, sub toate formele. După prânz, termometrele vor indica cel mult 1 grad.

Vremea în Transilvania

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș vedem puțin soarele printre nori. Temperaturile cresc ușor și ajung pe la 5 grade. Precipitațiile apar în special în zona montană și vor fi neînsemnate cantitativ.

Un aer mai cald pătrunde și în vestul României, iar în zonele deluroase de-aici maximele ajung la valori de până la 12 grade – valori mai potrivite pentru luna martie. În timpul zilei soarele se arată trecător, iar la noapte o să plouă. Vântul are intensificări în sudul Banatului.

În Transilvania găsim tot vreme schimbătoare: ceață dimineața și scurte momente însorite mai târziu. Peste noapte vin și pe-aici ceva ploi și se va forma polei. Vântul agită atmosfera în zona înaltă a Meridionalilor, iar temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung pe la 7 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, ziua a început cu ceață și multă umezeală. În timpul zilei, pe spații mici o să burnițeze sau o să fulguiască, iar la noapte o să plouă și apare poleiul. Maximele se mențin la valori apropiate de normal și vor fi în jur de 3–4 grade.

Cam la fel va fi și în sudul României: atmosferă mohorâtă, ceață în primele ore; înnorări, burniță sau fulguieli mai târziu. Temperaturile ajung la 4 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă, cu ceață dimineață, înnorări mai târziu și vreo 3 grade pe la amiază.

Duminică temperatura urcă până la 6 grade. În prima parte a zilei se anunță ceață persistentă. Nici mai târziu nu vedem soarele, iar în noaptea de duminică spre luni o să plouă.

Luni o să plouă pe tot parcursul zilei și se pot strânge cantități însemnate de apă. Se pornește și vântul, care va ajunge la 40 km/h, iar vremea devine deosebit de caldă pentru această perioadă. La amiază se ating în jur de 11 grade.

Marți se mai răcește puțin, însă temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă și vor fi în jur de 6 grade. Cerul rămâne acoperit, iar condițiile de ploaie rămân ridicate.

Vremea la munte

La munte, temperaturile ajung la valori peste normalul perioadei. Soarele se arată trecător, iar în nordul Orientalilor vin precipitații slabe, sub toate formele. Vântul se întețește în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și ale Munților Banatului, pe unde suflă cu 60 km/h.

Duminică se mai încălzește puțin. Înnorările se extind dinspre masivele sud-vestice și aduc ploi în zonele joase și ninsori la altitudini mari – mai ales în Occidentali și în Meridionali. Tot pe-acolo vântul bate tare, cu rafale de până la 100 km/h.

Luni temperaturile scad ușor. Vin alte precipitații sub toate formele – destul de abundente în unele zone, iar pe crestele masivelor sudice vor predomina ninsorile. Vântul rămâne insistent în zonele înalte.

Marți vremea continuă să se răcească. Nu vedem soarele, o să ningă în toată zona montană, iar vântul agită atmosfera în special la altitudini mari.

