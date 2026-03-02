El a adăugat că operațiunile de luptă din Iran, începute sâmbătă, vor continua. Mai devreme, Comandamentul Central al SUA a anunțat că trei militari americani au fost uciși — primele victime confirmate ale conflictului.

Între timp, Iranul ar putea „riposta și mai dur” după ce loviturile comune ale SUA și Israelului l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat David Silbey, profesor de istorie militară la Universitatea Cornell. Atacurile de represalii ar putea include lovituri cu rachete asupra bazelor și navelor militare israeliene și americane din Golful Persic, precum și posibile operațiuni teroriste în Orientul Mijlociu, Europa și Statele Unite.

O închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz, rută esențială pentru transportul global de țiței, prin care au tranzitat aproximativ 13 milioane de barili pe zi în 2025, ar putea genera un șoc energetic similar celui din anii ’70. Dacă Iranul ar închide strâmtoarea, acest lucru ar putea „împinge prețurile petrolului la trei cifre, în timp ce prețurile LNG ar putea testa din nou maximele istorice din 2022”, a declarat Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare energetică al MST Marquee.

Prețurile țițeiului au explodat

Prețurile țițeiului american au crescut cu peste 7% duminică seara în SUA, pe fondul temerilor privind o perturbare majoră a aprovizionării. „Petrolierele încep să se adune în apropierea Strâmtorii Ormuz, dar în acest moment nu pare să mai circule nimic — navele sunt clar speriate”, a declarat Matt Smith, analist petrolier la firma de consultanță energetică Kpler.

Contractele futures americane au scăzut în tranzacțiile overnight, adăugându-se unei liste tot mai mari de îngrijorări pentru investitori. Contextul este marcat și de temeri reînnoite privind impactul adoptării rapide a inteligenței artificiale asupra companiilor de software. Indicele S&P 500 a scăzut vineri și a încheiat luna februarie pe minus.

Companiile aeriene au anulat sute de zboruri în Orientul Mijlociu, iar altele au fost deviate în timpul zborului, pe fondul închiderii spațiului aerian pe o arie extinsă a regiunii din motive de securitate. Air India a anunțat că suspendă toate zborurile către Orientul Mijlociu sâmbătă, precum și zborurile dintre India și Europa sau SUA programate pentru duminică.

Atacul comun al SUA și Israelului asupra Iranului, membru OPEC, riscă să provoace o perturbare majoră a aprovizionării cu petrol în Orientul Mijlociu. Republica Islamică are ieșire la Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută maritimă pentru comerțul global cu petrol.

„O închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz garantează o recesiune globală”, a declarat McNally.

„Am asista la o acumulare masivă de stocuri, în special din partea țărilor asiatice, mari importatoare de petrol și gaze, în momentul în care ar realiza că Ormuz este închisă”, a adăugat McNally. „Am vedea mama tuturor războaielor de licitație.”