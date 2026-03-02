Temperaturile se mențin ridicate în regiunile intracarpatice, dar se mai încălzește și în restul țării. Cele mai ridicate valori, de 15...16 grade, se vor înregistra în Banat.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici avem o dimineață destul de neplăcută, cu cer acoperit și multă ceață. Apoi se arată trecător soarele și se încălzește. Temperaturile urcă până la 11...12 grade, dar acolo unde ceața persistă o să fie mai frig.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei ziua a început cu ceață și multă umezeală, dar sperăm să apară și soarele mai târziu. În acest caz se face mai cald decât ieri, când au fost 5 grade în această regiune. Astăzi maximele ajung pe la 11 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina s-a lăsat ceața, iar vizibilitatea este foarte redusă în unele zone. Dacă ceața durează mai multe ore temperaturile rămân scăzute. Acolo unde se risipește mai repede, se vor atinge 10...11 grade. La noapte o să picure trecător.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea rămâne caldă pentru această perioadă. Se vor atinge 13...14 grade. Norii apar și aici, dar NU o să plouă, așa că atmosfera este destul de plăcută în miezul zilei.

În vestul României o să fie mai cald decât ar trebui. În Banat se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 15...16 grade. Avem vreme destul de bună, deși se mai înnorează din când în când.

În Transilvania este cam frig la începutul zilei, în special în depresiuni. Temperaturile cresc simțitor după prânz. Ajung pe la 12 grade în vestul provinciei, dar norii se înmulțesc și aici. NU vorbim însă despre precipitații.

În Oltenia ceața este prezentă acum pe zone vaste, dar vedem și soarele mai târziu. Acolo unde ceața NU o să dureze foarte mult se face mai cald decât ar trebui. Sunt anunțate 13 grade.

Și în ținuturile sudice avem o dimineață mohorâtă, cu ceață densă în unele zone. Cerul se mai degajează după orele prânzului, iar încălzirea vremii se simte și aici. În Dealurile Munteniei se pot atinge 13 grade.

Vremea în București

În București găsim vreme schimbătoare, înnorări și ceață la începutul zilei. Apoi se arată trecător soarele și se încălzește față de ieri. Maximă ajunge pe la 8 grade. Temperaturile cresc și pe timpul nopții, iar mâine în zori vor fi vreo 2 grade.

Vremea la Munte

La munte vremea se menține caldă pentru început de Martie. După o zi însorită, astăzi apar ceva înnorări și aici. NU sunt anunțate precipitații. În zonele înalte din masivele sudice, riscul de avalanșă este în continuare foarte ridicat.