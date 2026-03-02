Conform unui comunicat publicat pe X de purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene, Avichay Adraee, armata israeliană a început să bombardeze "noi ţinte" ale Hezbollah în Liban, printre care depozite de arme şi infrastructuri ale grupului şiit din mai multe regiuni, pe care însă nu le-a menţionat.

Anterior, armata Israelului a ordonat în zorii zilei de luni evacuarea a 53 de sate şi oraşe din sudul Libanului, anticipând noi atacuri împotriva Hezbollah.

Hezbollah a atacat inițial nordul Israelului

Israelul a lansat în zorii zilei de luni o serie intensă de bombardamente împotriva cartierelor din sudul Beirutului, după ce Hezbollah a intrat în scenă în conflictul din Iran şi a comis un atac cu proiectile şi drone împotriva nordului Israelului. Aceasta este prima sa acţiune de la intrarea în vigoare a încetării focului între Liban şi Israel la sfârşitul anului 2024.

Armata israeliană şi-a prezentat acţiunea ca pe un „atac ţintit" împotriva unor înalţi comandanţi ai Hezbollah „din zona Beirutului", informând totodată că un alt responsabil „cheie" al grupului a fost lovit în regiunea de sud a ţării.

Pe de altă parte, premierul libanez Nawaf Salam a calificat drept „iresponsabil" atacul lansat de Hezbollah împotriva nordului Israelului şi a promis că nu va lăsa ţara să fie atrasă într-un nou conflict.

Cel puţin 31 de persoane au murit şi alte 149 au fost rănite luni dimineaţa în bombardamentele israeliene asupra periferiei Beirutului şi în sudul Libanului.

Cea mai mare parte a victimelor, 20 de morţi şi 91 de răniţi, au fost înregistrate în suburbia capitalei cunoscută sub numele de Dahye, în timp ce în sudul ţării s-au înregistrat 11 morţi şi 58 de răniţi, a informat Centrul pentru operaţiuni de urgenţă într-un comunicat citat de EFE.

Biroul, care aparţine de Ministerul Sănătăţii Publice, a avertizat că acesta este un bilanţ "preliminar", astfel că numărul victimelor ar putea creşte în următoarele ore.