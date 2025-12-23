Vremea azi, 23 decembrie. Temperaturile depășesc valorile normale în mai multe zone din țară

Vremea
23-12-2025 | 08:29
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de astăzi aduce vreme mai bună și un pic de soare în zona intracarpatică; cer acoperit și precipitații slabe în sud și în est.

autor
Știrile PRO TV

Temperaturile depășesc valorile normale aproape peste tot. Mâine, precipitațiile cuprind aproape toată România. La munte și în Moldova o să ningă. În rest vor fi ploi, care pe seară și noaptea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În ținuturile sudice se intensifică vântul, așa că mâine-noapte o să fie viscol.

Vremea se răcește în prima zi de Crăciun, iar în sudul și în estul țării se face mai frig decât ar fi normal. În Oltenia o să ningă viscolit. Mai vin câteva ninsori slabe în Transilvania, în Muntenia și la munte, iar în Banat și în Dobrogea o să fie lapoviță.

Vineri se înseninează în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la valori potrivite pentru această perioadă, iar vântul bate mai tare în estul României și la munte. 

Vremea în București

În București, astăzi avem încă o zi mohorâtă. E posibil să burnițeze, iar maxima ajunge pe la 6 grade, deși acum ar trebui să fie vreo 3 grade. La noapte se intensifică vântul și apar condiții de ploaie.

Citește și
vremea azi
Vremea azi, 22 decembrie. Atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător

Vremea se mai răcește mâine. Temperatura se oprește pe la 4 grade, iar vântul accentuează senzația de frig. O să plouă pe timpul zilei. Pe seară o să apară lapoviță, iar mâine-noaptea o să ningă și, trecător, o să fie viscol.

Joi se face mult mai frig decât ar trebui. O să fie minus 1 grad pe la amiază, iar din cauza vântului vom resimți temperaturi mai scăzute de atât. O să ningă puțin dimineața. Cerul se degajează în noaptea de joi spre vineri, când se vor atinge minus 7 grade.

Ziua de vineri aduce soare, vreme rece și o maximă în jur de zero grade.

Vremea la munte

La munte, astăzi nu prea vedem soarele. Vântul bate mai tare în Munții Banatului, iar precipitațiile, destul de slabe, apar în special în Carpații Orientali. Temperaturile se mențin peste valorile normale.

Mâine o să ningă în majoritatea masivelor. Se va depune strat de zăpadă, mai consistent în Carpații Meridionali. Vântul o să viscolească ninsoarea și o să ajungă la viteze de 55 km/h.

Joi se răcește, în special în masivele sudice și în cele estice. Ninsorile continuă în Carpații Meridionali. În rest, cerul se degajează treptat.

Iar vineri avem vreme frumoasă, cer senin aproape peste tot și temperaturi normale pentru acest moment al anului. Vântul suflă mai tare în Meridionali și în Carpații de Curbură.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 23-12-2025 08:25

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Va ninge de Crăciun în România. Meteorologii anunță temperaturi negative, lapoviță și ninsori. Prognoză
Vremea
Va ninge de Crăciun în România. Meteorologii anunță temperaturi negative, lapoviță și ninsori. Prognoză

Vremea se răcește după Crăciun în aproape toată țara, cu temperaturi negative, lapoviță și ninsori, mai ales la munte și în nord, potrivit prognozei pentru perioada 22 decembrie – 4 ianuarie.

Vremea azi, 22 decembrie. Atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător
Vremea
Vremea azi, 22 decembrie. Atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător

Luni avem atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător. La munte, trecător, apar precipitații sub toate formele.  

Vremea de azi, 21 decembrie. Ceață și burniță în mai multe regiuni, temperaturi peste normalul perioadei
Vremea
Vremea de azi, 21 decembrie. Ceață și burniță în mai multe regiuni, temperaturi peste normalul perioadei

Duminică avem înnorări în cea mai mare parte a țării. La începutul zilei s-a lăsat ceața în majoritatea regiunilor, iar în ținuturile nordice și, izolat, în celelalte regiuni, o să plouă puțin sau o să burnițeze.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28