Vremea azi, 23 decembrie. Temperaturile depășesc valorile normale în mai multe zone din țară

Ziua de astăzi aduce vreme mai bună și un pic de soare în zona intracarpatică; cer acoperit și precipitații slabe în sud și în est.

Temperaturile depășesc valorile normale aproape peste tot. Mâine, precipitațiile cuprind aproape toată România. La munte și în Moldova o să ningă. În rest vor fi ploi, care pe seară și noaptea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În ținuturile sudice se intensifică vântul, așa că mâine-noapte o să fie viscol.

Vremea se răcește în prima zi de Crăciun, iar în sudul și în estul țării se face mai frig decât ar fi normal. În Oltenia o să ningă viscolit. Mai vin câteva ninsori slabe în Transilvania, în Muntenia și la munte, iar în Banat și în Dobrogea o să fie lapoviță.

Vineri se înseninează în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la valori potrivite pentru această perioadă, iar vântul bate mai tare în estul României și la munte.

Vremea în București

În București, astăzi avem încă o zi mohorâtă. E posibil să burnițeze, iar maxima ajunge pe la 6 grade, deși acum ar trebui să fie vreo 3 grade. La noapte se intensifică vântul și apar condiții de ploaie.

Vremea se mai răcește mâine. Temperatura se oprește pe la 4 grade, iar vântul accentuează senzația de frig. O să plouă pe timpul zilei. Pe seară o să apară lapoviță, iar mâine-noaptea o să ningă și, trecător, o să fie viscol.

Joi se face mult mai frig decât ar trebui. O să fie minus 1 grad pe la amiază, iar din cauza vântului vom resimți temperaturi mai scăzute de atât. O să ningă puțin dimineața. Cerul se degajează în noaptea de joi spre vineri, când se vor atinge minus 7 grade.

Ziua de vineri aduce soare, vreme rece și o maximă în jur de zero grade.

Vremea la munte

La munte, astăzi nu prea vedem soarele. Vântul bate mai tare în Munții Banatului, iar precipitațiile, destul de slabe, apar în special în Carpații Orientali. Temperaturile se mențin peste valorile normale.

Mâine o să ningă în majoritatea masivelor. Se va depune strat de zăpadă, mai consistent în Carpații Meridionali. Vântul o să viscolească ninsoarea și o să ajungă la viteze de 55 km/h.

Joi se răcește, în special în masivele sudice și în cele estice. Ninsorile continuă în Carpații Meridionali. În rest, cerul se degajează treptat.

Iar vineri avem vreme frumoasă, cer senin aproape peste tot și temperaturi normale pentru acest moment al anului. Vântul suflă mai tare în Meridionali și în Carpații de Curbură.

