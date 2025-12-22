Vremea azi, 22 decembrie. Atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător

Vremea
22-12-2025 | 07:32
vremea azi

Luni avem atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător. La munte, trecător, apar precipitații sub toate formele.

 

autor
Știrile PRO TV

Dimineață s-a lăsat ceața în multe zone, iar acolo unde acest fenomen persistă maximele NU trec de 1 grad. În schimb, în Dealurile Vestice se pot atinge 10 grade.


Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. La începutul zilei s-a format ceață, iar mai târziu e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Maximele rămân la valori destul de ridicate pentru luna Decembrie și se vor înregistra 7 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem TOT atmosferă închisă, ceață în primele ore; înnorări, poate și ceva burniță mai târziu. Temperaturile scad ușor față de ziua trecută și se opresc la 5 grade.

Vremea de azi, 21 decembrie. Ceață și burniță în mai multe regiuni, temperaturi peste normalul perioadei

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează încă o zi mohorâtă. În primele ore avem ceață și burniță pe la câmpie, iar mai târziu o să picure trecător, pe spații mici. DOAR pe la munte se arată puțin soarele, dar, la altitudini mari, trecător, o să cadă puțină lapoviță sau o să fugluiască.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă schimbătoare și condiții de lapoviță și ninsoare în regiunile montane înalte. Dimineață sunt și pe-aici condiții de ceață, iar temperaturile mai cresc puțin și ajung la 8 grade pe la Satu Mare.

În ținuturile vestice ziua începe cu ceață pe la câmpie, dar mai târziu ar trebui să vedem puțin soarele printre nori. În sudul Banatului vântul suflă cu până la 45 de km/h. Pe la munte găsim vreme mai bună, iar în zonele deluroase se pot atinge 10 grade.

În Transilvania dimineață se formează ceață - fenomen care poate să dureze mai multe ore, iar în unele zone s-ar putea să plouă slab sau să burnițeze. La munte vedem puțin soarele printre nori, însă vântul are intensificări, iar la altitudini mari apar preciptitații slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Oltenia, ceața de la câmpie este foarte posibil să persiste aproape toată ziua. Avem și pe-aici condiții de ploi slabe sau de burniță și doar în regiunile montane se arată puțin soarele. Se mai răcește puțin față de ieri, iar maximele se opresc la 6 grade.

Nici în ținuturile sudice nu vedem soarele. Ziua începe cu ceață, apoi avem înnorări persistente și o să și picure trecător. Temperaturile se mențin la valori peste normalul perioadei și ajung la 6 grade.

Vremea în București

 

În București ziua de astăzi aduce tot vreme mohorâtă. Dimineață se mențin condițiile de ceață, trecător, o să fie burniță, iar maxima atinge 6 grade. La noapte se lasă din nou ceața și temperatura coboară până la 2 grade.

Vremea la Munte

 

La munte soarele se arată trecător, iar în Meridionali și în Orientali o să vină ceva precipitații slabe, sub toate formele. E posibil să se formeze polei, iar vântul se întețește și ajunge la viteze de 60 de km/h.

Sursa: Pro TV

vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea

Dată publicare: 22-12-2025 07:32

