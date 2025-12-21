Vremea de azi, 21 decembrie. Ceață și burniță în mai multe regiuni, temperaturi peste normalul perioadei

Vremea
21-12-2025 | 08:15
ceață
iStock

Duminică avem înnorări în cea mai mare parte a țării. La începutul zilei s-a lăsat ceața în majoritatea regiunilor, iar în ținuturile nordice și, izolat, în celelalte regiuni, o să plouă puțin sau o să burnițeze.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în regiunile deluroase.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Acum, dimineața, s-a lăsat ceața și e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Maximele rămân la valori destul de ridicate pentru luna Decembrie și, dacă ceața nu durează foarte mult, se vor înregistra 8...9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot atmosferă închisă, ceață la începutul zilei; înnorări, poate și ceva burniță mai târziu. Temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung la 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează încă o zi mohorâtă, cu ploi slabe, pe spații mici. În primele ore avem ceață și buniță pe la câmpie, iar în unele zone e posibil să se formeze polei. Doar pe la munte se arată, trecător, soarele. Pe-aici găsim valori apropiate de normalul perioadei.

Citește și
cristian mungiu interviu
36 de ani de la Revoluție. Cineastul Cristian Mungiu: ”Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric”

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme închisă și câțiva stropi de ploaie în zonele joase, atmosferă schimbătoare și condiții de lapoviță în regiunile montane. Temperaturile mai scad puțin față de ieri și vor fi în jur de 5...6 grade.

Și în ținuturile vestice se anunță o zi mohorâtă în zonele joase, pe unde avem ceață și înnorări persistente. Pe la munte găsim vreme mai bună, iar în zonele deluroase se pot atinge 9 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Dimineață se formează ceață, fenomen care poate să dureze mai multe ore, iar în unele zone s-ar putea să plouă slab sau să burnițeze. La munte vedem puțin soarele printre nori.

În Oltenia, ceața de la câmpie este foarte posibil să persiste aproape toată ziua. Avem și pe-aici condiții de ploi slabe sau de burniță și doar în regiunile montane găsim vreme ceva mai bună. Temperaturile pot să ajungă până la 8...9 grade în zonele deluroase.

Nici în ținuturile sudice nu prea vedem soarele. Ziua începe cu ceață, apoi avem înnorări persistente, iar maximele ajung la valori peste normalul perioadei. Pe la deal se pot atinge 8...9 grade.

Vremea în București azi

În București astăzi avem ceață asociată cu burniță în primele ore și cer acoperit peste zi. Pe la amiază se vor înregistra în jur de 7 grade, în condițiile în care acum ar trebui să fie vreo 3 grade în zona Capitalei. La noapte se lasă din nou ceața, iar minima ajunge la 2 grade.

La munte vedem puțin soarele printre nori. În nordul Carpaților Orientali, pe spații mici, o să plouă slab și vor fi condiții de lapoviță. Temperaturile rămân ridicate pentru luna Decembrie.

Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, ploaie, ceata,

Dată publicare: 21-12-2025 08:15

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Încă un atac criminal în Africa de Sud. Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10
Stiri Socante
Încă un atac criminal în Africa de Sud. Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10

Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.

36 de ani de la Revoluție. Cineastul Cristian Mungiu: ”Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric”
Stiri Mondene
36 de ani de la Revoluție. Cineastul Cristian Mungiu: ”Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric”

Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, face o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989.

Pasionații de off-road, ajutoarele lui Moș Crăciun pentru bătrânii din Iași. Oamenii le-au mulțumit cu lacrimi în ochi
Stiri Sociale
Pasionații de off-road, ajutoarele lui Moș Crăciun pentru bătrânii din Iași. Oamenii le-au mulțumit cu lacrimi în ochi

Au fost momente de bucurie în două comune din Iași, unde bătrânii rămași singuri și necăjiți au primit vizitatori.

Recomandări
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș
Stiri Turism
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș

Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.

”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii
Stiri Sociale
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28