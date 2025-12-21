Vremea de azi, 21 decembrie. Ceață și burniță în mai multe regiuni, temperaturi peste normalul perioadei

Duminică avem înnorări în cea mai mare parte a țării. La începutul zilei s-a lăsat ceața în majoritatea regiunilor, iar în ținuturile nordice și, izolat, în celelalte regiuni, o să plouă puțin sau o să burnițeze.

Maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în regiunile deluroase.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Acum, dimineața, s-a lăsat ceața și e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Maximele rămân la valori destul de ridicate pentru luna Decembrie și, dacă ceața nu durează foarte mult, se vor înregistra 8...9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot atmosferă închisă, ceață la începutul zilei; înnorări, poate și ceva burniță mai târziu. Temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung la 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează încă o zi mohorâtă, cu ploi slabe, pe spații mici. În primele ore avem ceață și buniță pe la câmpie, iar în unele zone e posibil să se formeze polei. Doar pe la munte se arată, trecător, soarele. Pe-aici găsim valori apropiate de normalul perioadei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme închisă și câțiva stropi de ploaie în zonele joase, atmosferă schimbătoare și condiții de lapoviță în regiunile montane. Temperaturile mai scad puțin față de ieri și vor fi în jur de 5...6 grade.

Și în ținuturile vestice se anunță o zi mohorâtă în zonele joase, pe unde avem ceață și înnorări persistente. Pe la munte găsim vreme mai bună, iar în zonele deluroase se pot atinge 9 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Dimineață se formează ceață, fenomen care poate să dureze mai multe ore, iar în unele zone s-ar putea să plouă slab sau să burnițeze. La munte vedem puțin soarele printre nori.

În Oltenia, ceața de la câmpie este foarte posibil să persiste aproape toată ziua. Avem și pe-aici condiții de ploi slabe sau de burniță și doar în regiunile montane găsim vreme ceva mai bună. Temperaturile pot să ajungă până la 8...9 grade în zonele deluroase.

Nici în ținuturile sudice nu prea vedem soarele. Ziua începe cu ceață, apoi avem înnorări persistente, iar maximele ajung la valori peste normalul perioadei. Pe la deal se pot atinge 8...9 grade.

Vremea în București azi

În București astăzi avem ceață asociată cu burniță în primele ore și cer acoperit peste zi. Pe la amiază se vor înregistra în jur de 7 grade, în condițiile în care acum ar trebui să fie vreo 3 grade în zona Capitalei. La noapte se lasă din nou ceața, iar minima ajunge la 2 grade.

La munte vedem puțin soarele printre nori. În nordul Carpaților Orientali, pe spații mici, o să plouă slab și vor fi condiții de lapoviță. Temperaturile rămân ridicate pentru luna Decembrie.

