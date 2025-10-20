Vremea azi, 20 octombrie 2025. Temperaturile sunt în scădere, iar în unele zone minimele se apropie de pragul gerului

Vremea
20-10-2025 | 08:00
Luni avem o dimineață rece în cea mai mare parte a țării. Peste zi nu prea vedem norii, iar pe seară se pornește vântul în sudul Banatului. Maximele pleacă de la 8 grade în depresiuni din estul Transilvaniei și ajung la 17 grade în Lunca Dunării.

Știrile PRO TV

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită toată ziua, câțiva nori inofensivi și un vânt liniștit. Temperaturile, în scădere ușoară față de duminică, se opresc la 16 grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, sunt câteva condiții de ceață dimineața. Apoi se înseninează, dar se face mai rece decât duminică, iar la amiază vor fi cel mult 14 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina e posibil să apară ceața la începutul zilei. Apoi domină atmosfera cu soare, însă vremea rămâne rece pentru data din calendar. La amiază maximele se opresc la 12 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de duminică – cel mult 13 grade, în Maramureș.

În ținuturile vestice, norii apar sporadic. Nu vorbim deloc despre ploi, iar maximele, în scădere ușoară față de duminică, se opresc la 16 grade. Pe seară și după lăsarea nopții, în sudul Banatului se pornește vântul. În zonele joase suflă cu 50 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de 80 km/h.

În Transilvania este foarte frig la începutul zilei, mai ales în depresiuni, unde sunt și câteva condiții de ceață. Apoi cerul rămâne curat toată ziua, însă temperaturile se mențin la valori scăzute pentru data din calendar. Peste noapte, în zona depresionară, minimele se apropie de pragul gerului și vor fi -8 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi frumoasă. Nu prea vedem norii, vântul abia se simte și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Maximele ajung la 16 grade.

În ținuturile sudice avem cer senin pe tot parcursul zilei. Temperaturile, în scădere ușoară față de duminică, ajung la 17 grade în Lunca Dunării – valori apropiate de normalul perioadei.

Vremea în București

În București avem o dimineață rece. Peste zi cerul rămâne curat, vântul abia se simte, iar temperatura urcă până la 16 grade.

Marți începe să se încălzească. După încă un început de zi rece, la amiază se ating 18 grade. Domină atmosfera însorită, iar vântul devine activ.

Miercuri norii se înmulțesc, însă ploile lipsesc din prognoză. Vântul adie plăcut, iar după prânz se ating tot 18 grade. Dimineață și în noaptea de miercuri spre joi e posibil să se formeze ceață.

Joi vremea devine caldă pentru data din calendar și se ating 21 de grade. Avem soare în cea mai mare parte a zilei, un vânt liniștit și, poate, puțină ceață în primele ore și după lăsarea nopții.

Vremea la munte

La munte este destul de frig în primele ore. Avem cer senin aproape toată ziua, dar, la apropierea serii, în masivele vestice și nord-vestice se adună norii. Tot atunci, în Munții Banatului se pornește vântul.

Marți temperaturile încep să crească. În masivele vestice și nordice vor fi unele înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie, iar vântul bate tare în Munții Meridionali și în Munții Banatului – la altitudini mari.

Miercuri soarele se arată trecător, dar se face puțin mai cald. În Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vin câteva ploi slabe, pe spații mici.

Ziua de joi ne aduce vreme caldă pentru această perioadă. Se înnorează în toată zona montană și va ploua mai ales în masivele vestice și nord-vestice. Vântul are unele intensificări pe creste.

