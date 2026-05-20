Vântul prinde putere în est, în nord-est și pe crestele montane, iar maximele pleacă de la 19...20 de grade în depresiuni și ajung la 26 de grade în ținuturile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan este soare în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin ceva ploi. Se intensifică și vântul, iar temperaturile se mențin la valorile de marți și vor fi vreo 24 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Apar averse, însoțite de fenomene electrice și este posibil să cadă grindină. Vântul bate destul de tare și atinge viteze de 65 km/h, iar temperaturile urcă până la 26 de grade.

O să plouă și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, dar nu peste tot. Acolo unde apar ploile se pot acumula cantități însemnate de apă, de 25 de litri pe metru pătrat. Vedem și soarele pe parcursul zilei, dar vântul are intensificări susținute și aici.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare, vreme bună și o atmosferă foarte plăcută după prânz. Nu este exclus să vină și o ploaie de scurtă durată și se mai încălzește față de marți. Se vor atinge 24...25 de grade.

Și în ținuturile vestice va domina vremea frumoasă, dar mai spre seară este posibil să apară o aversă-două și pe aici. Vântul nu exagerează și se face un pic mai cald decât marți.

Vremea se mai încălzește și în Transilvania, în special în vestul provinciei. La Târgu-Mureș se vor atinge 25 de grade. După prânz însă vin ploile și vorbim despre averse, unele destul de abundente. Vântul prinde putere la munte, la altitudini mari.

Vremea în Oltenia

În schimb, în Oltenia se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare și temperaturi agreabile, mai ridicate decât marți. Maximele ajung la 26 de grade, iar în această zonă este puțin probabil să plouă.

În ținuturile sudice atmosfera devine cam instabilă în a doua parte a zilei. Se înnorează din când în când. Apar mai multe serii de averse, cu tunete, fulgere, poate și căderi de grindină. Temperaturile urcă până la 26 de grade.

Vremea în București

În București avem atmosferă schimbătoare, soare, înnorări, dar și câteva ploi de scurtă durată după orele amiezii. Maxima ajunge pe la 25 de grade, o valoare potrivită pentru data din calendar.

Joi avem vreme bună în prima parte a zilei și câteva reprize de ploaie mai târziu. Temperatura urcă tot până la 25 de grade.

Ziua de vineri aduce vreme instabilă, mai multe perioade cu înnorări și averse, posibil însoțite de fenomene electrice. Se face mai răcoare și maxima se oprește la 23 de grade.

Sâmbătă instabilitatea crește din nou după-amiază și seara. O să plouă din când în când. Vor fi și tunete, fulgere, răbufniri ale vântului și se vor înregistra vreo 24 de grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme instabilă și ploi în majoritatea masivelor. Acestea apar mai ales în a doua parte a zilei. Vin cu tunete, fulgere și pot aduce 25 de litri de apă pe metru pătrat. Este posibil să cadă grindină, iar în zonele înalte se intensifică vântul și o să bată cu 80 km/h.

Joi, aversele apar în mai multe reprize. Pot aduce peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Se mențin condițiile de grindină, iar vântul continuă să sufle cu putere pe crestele montane. În masivele estice și în cele sudice se face mai răcoare.

Nici vineri nu scăpăm de ploi și instabilitate. Se mai pot strânge cantități însemnate de apă, dar să știți că nu o să plouă toată ziua. Vedem și soarele printre nori.

Sâmbătă vin alte serii de averse, mai ales în Meridionali și în Carpații de Curbură. Vântul bate mai tare pe creste, iar temperaturile ajung la normal.