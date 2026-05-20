Întâlnirea dintre Putin și Xi Jinping are ca scop discutarea unei serii de subiecte, de la relațiile bilaterale la intensificarea schimburilor comerciale și a cooperării dintre cei doi aliați, precum și abordarea unor teme de interes global, printre care războaiele din Ucraina și Iran.

Președintele rus Vladimir Putin a sosit în China marți seara pentru a se întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, la mai puțin de o săptămână după ce președintele american Donald Trump și-a încheiat propria vizită la Beijing.

Xi i-a spus lui Putin că motivul pentru care relațiile dintre China și Rusia au ajuns la acest nivel este faptul că cele două țări au reușit să „aprofundeze continuu încrederea politică reciprocă și cooperarea strategică”.

Situația internațională actuală este „complexă și instabilă, cu o hegemonie unilaterală care se extinde”, a afirmat președintele chinez.

„În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și puteri mondiale importante”, spune Xi, China și Rusia ar trebui să adopte o „viziune strategică pe termen lung” și să coopereze pentru a construi „un sistem de guvernanță globală mai just și mai echitabil”, potrivit BBC.

Putin l-a invitat pe Xi în Rusia

De partea cealaltă, Vladimir Putin omologului său chinez Xi Jinping că „legăturile dintre Rusia şi China sunt la un nivel fără precedent”. De asemenea, l-a invitat pe Xi să viziteze Rusia anul viitor.

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, şi Xi Jinping, în vârstă de 72 de ani, urmează să discute despre mijloace de "consolidare" a parteneriatului strategic bilateral şi "să facă schimb de opinii despre marile probleme internaţionale şi regionale", potrivit Preşedinţiei ruse.

Legăturile lor, alimentate de o perioadă de 13 ani comuni ca preşedinţi ai ţărilor lor, s-au consolidat şi mai mult după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Putin vizitează Beijingul anual de la invazia Ucrainei, pe fondul izolării Rusiei impusă de către Occident.

Însă relaţia lor este dezechilibrată, în contextul în care Rusia este puternic dependentă din punct de vedere economic de China - primul cumpărător de petrol rusesc vizat de sancţiuni.

Între subiectele pe care Xi şi Putin urmează să le abordeze se află marele gazoduct "Forţa Siberiei 2", care ar putea, în cazul în care proiectul este finalizat, să lege Rusia de China prin Mongolia.

Moscova vede în el un debuşeu pentru hidrocarburile sale abandonate de către europeni.

Cei doi lideri, care au vrut să instaleze un ton cald înaintea vizitei, au discutat duminică despre "scrisorile de felicitări" cu ocazia a 30 de ani de parteneriat strategic bilateral.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a salutat marţi "prietenia durabilă" dintre chinezi şi ruşi.