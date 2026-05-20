Marți seara, în marea finală „DESAFIO: Aventura”, Marius Alexandru, cunoscut drept „Dumbo”, a adjudecat premiul de 150.000 de euro, după o bătălie epică.

Alături de el, în duelul final au intrat Vladimir Drăghia și Valentin Tănase.

După o bătălie crâncenă, în care stăpânirea de sine, forța fizică și rezistența psihică au făcut diferența, cel mai intens reality show de aventură din România și-a desemnat câștigătorul.

În vârstă de 42 de ani, Marius Alexandru, alias „Dumbo”, a primit trofeul mult visat.

Dumbo: „Nici nu știu ce e în capul meu acum... Abia aștept să fac un duș, să beau o bere și să mă uit la trofeul ăsta minunat.”

La finalul unei confruntări pline de adrenalină și emoții uriașe, cu vicecampionul Vladimir Drăghia, Dumbo a ridicat tricolorul românesc, la peste 7.000 de kilometri de casă.

Vladimir Drăghia: „Sunt onorat că am pierdut în fața lui... O finală perfectă, un traseu perfect, nu puteam cere mai mult.”

Dumbo: „Aș vrea să le spun tuturor să vină la acest show minunat pentru că au șanse.”

