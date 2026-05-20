Traian Băsescu îi cataloghează drept „nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara asta crezând că îşi pot permite să adauge la Constituţie”.

Fostul președinte este de părere că Nicuşor Dan trebuia să nominalizeze un premier de la partidul care are cel mai mare număr de mandate în Parlament.

„Fiecare îşi pune condiţiile lui, adică preşedintele are Constituţia lui, PNL-ul are Constituţia lui, PSD-ul are Constituţia lui, niciunul nu are Constituţia României în vedere. Nu le pasă, pur şi simplu nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara asta crezând că îşi pot permite să adauge la Constituţie. (...) Nicuşor Dan are Constituţia lui, probabil în Constituţia lui scrie «fără AUR», PNL-ul are Constituţia lui, probabil în Constituţia PNL-ului scrie «cu Bolojan şi fără PSD», PSD-ul are Constituţia lui în care scrie «fără Bolojan». Deci, dacă vă uitaţi, toţi sunt nişte caraghioşi care au, fiecare, câte o Constituţie, niciunul nu are Constituţia României în mână când vorbeşte", a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV, scrie News.ro.

Fostul şef al statului a susţinut că, după primul tur al consultărilor, preşedintele Nicuşor Dan „avea obligaţia" să facă o nominalizare pentru funcţia de prim-ministru.

Băsescu cere desemnarea unui premier

„În Constituţie nu avem doar litera Constituţiei, avem şi spiritul Constituţiei. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiţii în faţa preşedintelui, preşedintele trebuie să spună: dragi partide parlamentare, pentru că nu puteţi, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Aş face lucrul ăsta şi aş da zece zile să vină cu Guvernul. Ceea ce face domnul preşedinte acum este neconstituţional şi târâie ţara într-o situaţie de instabilitate politică", a spus Băsescu.

El a adăugat că, dacă partidul cu cel mai mare număr de parlamentari nu face majoritate, şeful statului merge la următorul şi apoi la următorul.

Traian Băsescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că „pierde vremea" făcând întâlniri informale cu partidele, în timp ce ţara trece printr-o situaţie de urgenţă, întrucât nu are Guvern.

„Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar sunt nişte reguli scrise şi nescrise", a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu este de părere că, dacă Parlamentul va respinge o primă nominalizare făcută de preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru, o a doua nominalizare nu va mai fi discutată, el amintind că a existat un asemenea precedent în istoria parlamentară a României, în anul 2009.

„Parlamentul pur şi simplu nu a pus pe ordinea de zi discuţia despre al doilea guvern. Uite aşa au stat trei luni, păi ăştia vor sta doi ani”, spune Traian Băsescu.

Băsescu invocă precedentul din 2009

„Oamenii ăştia nu ţin istoria parlamentară a propriei lor ţări, habar nu au", a afirmat Traian Băsescu, despre cei care cred că, după o primă nominalizare de prim-ministru respinsă, Parlamentul va vota a doua propunere formulată de către preşedintele Nicuşor Dan.

Băsescu a amintit că, în anul 2009, când Guvernul condus de Emil Boc a fost răsturnat prin moţiune de cenzură, el, ca preşedinte, a făcut o primă nominalizare pentru funcţia de prim-ministru, care a fost respinsă de Parlament, iar a doua nominalizare, în persoana tehnocratului de la BNR Lucian Croitoru, nu a fost nici respinsă, nici votată de Parlament timp de câteva luni.

Băsescu îl consideră vinovat pe Nicușor Dan

„Parlamentul pur şi simplu nu a pus pe ordinea de zi discuţia despre al doilea guvern. Uite aşa au stat trei luni, păi ăştia vor sta doi ani. Deci nu se va întâmpla să cadă primul guvern şi al doilea să mai fie discutat. Dacă va cădea primul guvern, al doilea nu va mai fi discutat, pentru că nu ai ce-i face Parlamentului, nu are sancţiuni şi nu are stabilit termen constituţional în cât timp să pună în dezbatere lista guvernului şi programul. Deci dacă toată lumea aşteaptă să pună în aplicare propria Constituţie, ţara stă fără Guvern. Stăm cu un guvern căzut, care nu mai este nici măcar legitim", a argumentat Traian Băsescu.

El i-a acuzat pe cei aflaţi la vârful politicii că „se pregătesc să saboteze România", Băsescu considerând că Nicuşor Dan este „primul responsabil" pentru această situaţie „pentru că şi dânsul pune condiţii care nu sunt în Constituţie".