Vremea devine călduroasă în Banat, Crișana și local în Oltenia și în Muntenia, pe unde se ating 31...32 de grade, iar cele mai scăzute temperaturi, de 24 de grade, se ating pe litoral.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și se face destul de cald. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Bărăgan.

Temperaturile cresc și în nordul Munteniei și în sudul Moldovei. Ajung pe la 30 de grade. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și vântul nu pune probleme.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina apar ceva averse slabe, mai ales în zonele de deal și de munte, iar asta se întâmplă în a doua parte a zilei. În rest domină atmosfera cu soare. Se mai încălzește puțin față de ieri și la amiază se ating 29 de grade la Botoșani.

Vremea în Transilvania

Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Ajung pe la 30 de grade la Satu Mare. Atmosfera se menține însorită toată ziua și doar pe la munte vin câteva averse cu tunete și fulgere.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în restul regiunilor, ajung pe la 32 de grade în Crișana și în Banat. Predomină vremea frumoasă; totuși, în Munții Apuseni s-ar putea să vină câteva ploi pe suprafețe restrânse.

Vremea se încălzește și în Transilvania, iar în vestul provinciei temperaturile ating 30 de grade. Vor fi multe perioade cu soare, dar și ceva averse în zonele de munte.

În Oltenia se anunță o zi cu soare și vreme frumoasă. Se încălzește și pe aici, iar maximele urcă la 31 de grade la Slatina și Râmnicu Vâlcea.

Mai cresc temperaturile și în ținuturile sudice. După prânz se ating 29 de grade. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei și norii apar doar trecător.

Vremea în București

În București, ziua de vineri aduce soare, vreme caldă și în jur de 30 de grade la amiază.

Sâmbătă temperaturile cresc și se vor atinge 32 de grade. Predomină vremea frumoasă, dar, către seară, se înnorează și s-ar putea să vină câteva ploi slabe.

Duminică, vremea se menține călduroasă. La amiază vor fi tot 32 de grade, mai apar câțiva nori și vântul va fi domol.

Luni se anunță încă o zi foarte caldă și un stres termic ridicat. În prima parte a zilei, atmosfera va fi însorită, mai târziu se mai adună norii, dar nu sunt anunțate ploi. Maxima va ajunge la 32 de grade, iar în noaptea de luni spre marți se ating 19 grade.

Vremea la munte

La munte, în prima parte a zilei, atmosfera va fi însorită. Spre seară, se adună norii, iar în Carpații Orientali vor fi averse slabe, însoțite de fenomene electrice.

Sâmbătă se mai încălzește puțin, iar către seară apar ploi zgomotoase, care pot să lase în urmă peste 30 de litri de apă pe metru pătrat și s-ar putea să cadă grindină.

Duminică, temperaturile continuă să crească. După prânz, în Carpații Orientali și Meridionali, vor fi mai multe reprize cu ploi consistente și vântul va crește în intensitate pe timpul ploilor.

Luni, vremea devine instabilă în a doua parte a zilei, când apar averse cu tunete și fulgere. Se pot acumula cantități de apă de 25 l/mp, dar în masivele vestice se pot depăși 30 l/mp. O să cadă grindină și vântul o să bată cu 55...65 km/h.

Vremea la mare

Pe litoral urmează o zi frumoasă, cu soare, briză plăcută și cel mult 27 de grade pe plajă. Apa mării va avea în jur de 18 grade.

Sâmbătă se face mai cald și se ating 28 de grade. Spre seară se mai adună norii, iar în nordul litoralului vin câteva ploi slabe cu fenomene electrice și vântul o să bată cu 40...45 km/h. Apa mării se mai încălzește puțin.

Duminică avem încă o zi cu soare, înnorări trecătoare și nu este exclus să vină și câteva averse cu tunete și fulgere. Pe plajă se ating tot 28 de grade, iar în apă vor fi în jur de 20 de grade.

Luni atmosfera va fi însorită. Se răcorește ușor și se ating 27 de grade în aer, dar apa mării se mai încălzește puțin și va avea 21 de grade.