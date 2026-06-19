În timpul unei epidemii care a declanşat o alertă sanitară internaţională, au fost înregistrate 12 cazuri confirmate şi un caz probabil legate de MV Hondius, inclusiv trei decese.

Nava sub pavilion olandez a părăsit Ushuaia, în Argentina, pe 1 aprilie, făcând escală pe insule izolate din Atlanticul de Sud înainte de a urca spre Capul Verde, apoi spre Tenerife, în Insulele Canare spaniole, unde pasagerii rămaşi au fost evacuaţi.

Nava de croazieră pentru explorare polară a acostat pe 18 mai în portul Rotterdam din Ţările de Jos, cel mai mare port din Europa, având la bord un echipaj redus, obligat la câteva săptămâni de carantină.

„Aproape toţi pasagerii şi membrii echipajului de pe MV Hondius care au fost plasaţi în carantină în Ţările de Jos au acum permisiunea de a se întoarce acasă, inclusiv cetăţenii străini", a indicat pe platforma X directorul OMS.

El a precizat că „fără niciun caz nou semnalat şi fără niciun deces raportat din 2 mai, situaţia rămâne stabilă".

Nava a primit autorizația de a ieși din nou pe mare

Pe 30 mai, nava a primit autorizaţia de a ieşi din nou pe mare, după operaţiuni de curăţare şi dezinfecţie.

Iar pe 8 iunie, insula Sfânta Elena, unde debarcaseră numeroşi pasageri, a anunţat încheierea incidentului major legat de hantavirus, declarat pe această insulă britanică izolată care adăposteşte o comunitate strâns unită de aproximativ 4.400 de persoane.

„Toate persoanele identificate drept contacte şi obligate să se izoleze au încheiat acum cu succes perioada de izolare obligatorie de 42 de zile", a indicat guvernul insulei, precizând că „nu mai există niciun risc pentru populaţie".

Transmis de rozătoare, hantavirusul este un virus rar pentru care nu există nici vaccin, nici tratament specific. Varianta andină responsabilă de epidemia de la bordul navei Hondius este singura tulpină de hantavirus cunoscută care se poate transmite de la om la om.