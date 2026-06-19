Consiliul "nu se va linişti până când drepturile depline ale naţiunii iraniene nu vor fi restabilite", se arată în declaraţia citată de agenţia IRIB News.

Comunicatul avertizează în continuare că "în cazul în care va exista orice abatere sau încălcare din partea Statelor Unite, va fi aplicat un răspuns reciproc, în conformitate cu un plan stabilit în prealabil".

Trump: Acordul cu Iranul echivalează cu o „capitulare necondiționată”

Preşedintele SUA Donald Trump a sugerat, într-un interviu pentru Axios, că memorandumul convenit cu Iranul echivalează cu o "capitulare necondiţionată" şi că acest conflict a demonstrat amploarea puterilor sale prezidenţiale, relatează CNN.

"Avem cea mai puternică armată din lume, de departe", a declarat Trump pentru Axios, într-un fragment de interviu publicat joi.

Acordul de pace încheiat între Statele Unite şi Iran este "reciproc avantajos" (win-win), a apreciat joi vicepreşedintele american J. D. Vance, care respinge astfel critici potrivit cărora acordul este predominant în favoarea Iranului.