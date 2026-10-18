Ploile apar în Moldova și în jumătatea estică a Transilvaniei, iar spre seară ajung și în Muntenia și în zona Dobrogei.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici atmosfera se menține închisă toată ziua. Vântul devine activ în Delta Dunării și pe litoral, iar mai pe seară vin și ceva ploi. Temperaturile cresc față de sâmbătă, dar se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 16 grade pe la amiază.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei va fi cam înnorat și o să plouă, mai ales în zona Moldovei, pe unde se intensifică și vântul. Se mai încălzește și aici. Duminică maximele ajung pe la 15...16 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi destul de neplăcută, cu multe ploi și un vânt ceva mai insistent. În zonele montane înalte o să fie lapoviță și ninsoare, iar temperaturile, în creștere față de sâmbătă, se vor opri pe la 15 grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit aproape toată ziua, însă pe aici vor fi puține ploi. Atmosfera se menține destul de rece. Maximele nu reușesc să treacă de 14...15 grade.

În ținuturile vestice găsim vreme mai bună, soare, înnorări trecătoare și un vânt mai activ în sudul Banatului. Se încălzește față de ziua trecută. Temperaturile se apropie de normal și vor fi în jur de 17 grade.

În Transilvania norii persită și duminică. Ploile vin mai ales în jumătatea de est a provinciei, iar la munte, la altitudini mari, se transformă în lapoviță și ninsoare. Acolo și vântul bate cu putere. Vor fi rafale de 70...80 Km/h.

În Oltenia ziua a început cu ceață pe la câmpie. Mai târziu se arată soarele, iar temperaturile urcă mai mult decât în celelalte regiuni. Ajung pe la 20...21 de grade. În vestul provinciei se întețește vântul și o să bată cu 40 Km/h.

Atmosfera se mai dezmorțește și în sudul României, iar în Lunca Dunării se vor atinge 19 grade. Vedem și soarele printre nori, dar mai pe seară și la noapte cresc șansele de ploaie.

Vremea în București

Vremea se încălzește și în zona Capitalei. Avem atmosferă schimbătoare, înnorări și poate câțiva stropi de ploaie în orele serii. Maxima ajunge pe la 17 grade. E posibil să plouă și după lăsarea nopții, iar mâine în zori vor fi 8...9 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme bună în masivele vestice. În rest va fi cam înnorat și o să plouă, iar la altitudini mari ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În estul Carpaților Meridionali se pot depune 10 cm de zăpadă. Vântul bată cu putere pe creste. Atinge viteze de 80 Km/h.