Se întâmplă cu două zile înainte de intrarea în vigoare a legii inițiate de regretatul senator republican Lindsey Graham. Între timp, atacurile rușilor continuă. Cel puțin 9 oameni au murit și alți 60 au fost răniți în ultimele 24 de ore, în bombardamentele din Ucraina.

Donald Trump a transmis Congresului că amânarea punerii în aplicare a noului pachet de sancțiuni este în interes național. Asta după ce, în urma unui rar consens între democrați și republicani, Congresul a adoptat măsurile menite să limiteze mai rapid fluxurile de resurse financiare care alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Anunțul lui Trump vine la o săptămână după ce s-a înțeles cu Putin ca Statele Unite să cumpere motorină din Rusia.

Kiril Dmitriev, emisarul președintelui rus pentru investiții și cooperare economică: „Ar trebui, de asemenea, să ne creștem exporturile de îngrășăminte, aluminiu și pământuri rare către SUA. Mai mult, discuțiile în curs cu partea americană vizează diverse proiecte în zona arctică, precum și inițiative în sectorul energetic și alte sectoare vitale”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Consider că decizia (acordul privind motorina) nu este bună pentru nimeni. Nu doar că nu ajută, ci, dimpotrivă, generează dezbinare și neîncredere. Sprijinirea Ucrainei nu este doar o chestiune de bunăvoință din partea noastră. Este în interesul nostru. Asta este poziția unanimă a europenilor. Capitularea înseamnă slăbiciune. Slăbiciunea înseamnă pericol. Ucraina constituie avanpostul securității noastre.”

În paralel cu apropierea de Moscova, Donald Trump s-a dezlănțuit împotriva lui Zelenski și declară întruna că Ucraina are nevoie de un nou lider, preluând teza Kremlinului.

Mark Voyger, fost oficial american: „Președintele Trump nu și-a ascuns niciodată disprețul față de președintele Zelenski. Îl privește ca pe o pacoste și l-a transformat (pe Zelenski) într-un țap ispășitor pentru toate problemele sale interne și externe. Ce cred eu este că rușii au reușit, încă o dată, să-l convingă pe Trump – prin intermediul emisarilor săi de încredere, Witkoff și Kushner – că are de câștigat, el personal, de pe urma acestor înțelegeri, dacă nu chiar acum sau după încheierea mandatului.”