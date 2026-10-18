Nu se știe momentan când va fi reluată furnizarea. Spitalele, școlile și alte instituții publice primeau de câteva zile căldură, la cerere.

Un transformator din curtea CET Iași a explodat. Instalația a luat foc, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit.

George Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul etajului 1 al unei hale industriale.”

Alin Aivanoaie, director Termoservice Iași: „Ați văzut fumul atât de negru pentru că foarte multe dintre echipamente au protecție cu cauciuc, cauciuc care a luat foc.”

15 angajați se aflau în clădire în acel moment. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale și au stins incendiul, însă centrala a fost oprită pe termen nedeterminat.

Aproximativ 23.000 de apartamente, dar și spitale, școli și alte instituții publice sunt racordate la sistemul public de termoficare.

Sorin Turcu, președintele Sindicatului Energia, CET Iași: „Orașul, într-adevăr, e fără apă caldă și căldură. Centrala e pe zero. Au ars instalații pe partea electrică: contactori, transformatori, izolatori. Pompele noastre nu mai funcționează, nu au tensiune. Putem reveni în câteva zile sau poate dura și luni.”

Mihai Chirica, primarul Iașiului: „A fost o suprasarcină ori din sistemul național, pentru că, pe parcursul întregii zile, au fost diverse căderi de tensiune și s-au resimțit în tot orașul.”

În Iași, doar spitalele, școlile și alte instituții publice primeau căldură, la cerere.

Unitățile medicale au trecut deja pe generatoare. La robinete, a curs apă caldă până duminică dimineață, în jurul orei 4:00.