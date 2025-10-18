Vremea azi, 18 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar la munte revin ninsorile

Vremea
18-10-2025 | 08:25
oameni pe strada
Shutterstock

Sâmbătă avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe în centrul, în estul și în sud-estul țării. E posibil să picure și în celelalte regiuni, iar temperaturile încep să scadă.


Știrile PRO TV

Vor fi doar 10...11 grade în estul Transilvaniei și în jur de 18 grade în Moldova, în Oltenia și în sudul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă și o să plouă din când în când. Se mai răcește față de ieri, iar astăzi vor fi cel mult 17 grade.

Vremea în Moldova

O situație similară avem și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: înnorări persistente, câțiva stropi de ploaie în zonele joase, poate și niște lapoviță la altitudini mari. Vântul prinde putere la apropierea serii, iar maximele se opresc tot la 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme închisă. Nu prea vedem soarele și apar câteva ploi slabe, mai ales în zona Bucovinei și la munte. Vântul agită atmosfera, iar la amiază maximele ajung la 18 grade pe la Vaslui. Până la ora 09, mai multe localități din județul Bacău se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în Transilvania

O să plouă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Cerul rămâne acoperit, vântul are unele intensificări, iar temperaturile scad și nu vor fi mai mult de 15 grade.

În ținuturile vestice, înnorările persistă pe tot parcursul zilei. E posibil să vină și pe-aici câțiva stropi de ploaie – în zonele montane, iar la altitudini mari ploile se transformă în lapoviță. La apropierea serii norii se risipesc, iar maximele se opresc la 17 grade.

În Transilvania urmează o zi mohorâtă și rece. Nu prea vedem soarele, o să plouă, iar în zonele înalte o să fie lapoviță. Vântul are intensificări la munte, iar după lăsarea nopții, pe crestele Carpaților, o să ningă. La amiază, temperaturile ajung cu greu la 13 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim tot vreme închisă. Ploile apar pe suprafețe mai restrânse, iar pe seară se întețește vântul. După prânz se ating 18 grade – valori apropiate de normalul perioadei.

Cam la fel va fi vremea și în sudul României: cer acoperit, câteva ploi slabe și temperaturi de până la 18 grade în Lunca Dunării. La apropierea serii norii se risipesc, dar în unele zone se pornește vântul.

Vremea în București

În București, înnorările persistă și mai vin câteva ploi slabe. Se face mai răcoare, iar după prânz vor fi cel mult 16 grade.

Duminică avem o zi cam rece. În primele ore va fi cam înnorat, dar e puțin probabil să plouă. Norii se risipesc mai târziu, iar termometrele vor indica în jur de 16 grade.

Săptămâna începe cu vreme frumoasă: soare, câțiva nori și un vânt liniștit. Avem o dimineață rece, însă la orele amiezii se ating 16 grade. Peste noapte însă, la periferie, minima ajunge la 1 grad.

Așadar, ziua de marți ne-aduce încă o dimineață rece. Apoi soarele încălzește atmosfera, iar temperatura urcă până la 18 grade – o valoare apropiată de normalul perioadei.

Vremea la munte

La munte găsim atmosferă închisă: nu prea vedem soarele și o să plouă în majoritatea masivelor. La altitudini mari o să cadă lapoviță și tot acolo vântul are unele intensificări.

Duminică temperaturile continuă să scadă și vremea devine deosebit de rece pentru acest moment al anului. Dimineață mai sunt ceva înnorări și condiții de precipitații în masivele estice. În rest avem atmosferă însorită, iar vântul bate mai tare pe crestele Carpaților de Curbură.

Luni, vremea frumoasă cuprinde toată zona montană. Nu prea vedem norii, se mai încălzește, iar în noaptea de luni spre marți vântul devine ceva mai activ în Munții Banatului.

Marți, temperaturile continuă să crească și ajung la valori apropiate de normal. În masivele vestice și nordice vor fi unele înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie, dar în ansamblu avem încă o zi frumoasă.

Dată publicare: 18-10-2025 08:25

