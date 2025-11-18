Vremea azi, 18 noiembrie 2025. Temperaturile scad drastic și ploile revin în majoritatea regiunilor

Vremea
18-11-2025 | 08:46
Marți, temperaturile scad simțitor în multe zone, mai puțin în sud și în sud-est. Cel mai cald o să fie în Dobrogea, pe unde se ating 21 de grade, iar cele mai mici valori, de 6...7 grade, se vor înregistra în Crișana și în Transilvania.

autor
Știrile PRO TV

Avem înnorări și ploi în majoritatea regiunilor, la munte predomină ninsorile, iar vântul se întețește în est, în centru și în sud-vest, precum și în zonele montane înalte.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează și o să plouă. În Dobrogea vedem puțin și soarele printre nori, iar temperaturile rămân ridicate și vor fi în jur de 20...21 de grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță o zi mohorâtă, cu înnorări și ploi în unele zone. Vântul se întețește, iar maximele rămân la valori similare cu cele de luni și se ating 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește simțitor și nu vor fi mai mult de 9 grade. Cerul rămâne acoperit, o să plouă, iar la munte, treptat, predomină ninsorile. Vântul se întețește în toată regiunea, iar pe crestele Orientalilor ajunge la viteze de 80 km/h.

Vremea în Transilvania

Temperaturile scad accentuat și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde, după cele 18 grade de luni, marți maximele se opresc la 8 grade. Înnorările persistă pe tot parcursul zilei, o să plouă, iar în zonele montane o să ningă.

Și în vestul țării se răcește foarte tare. Temperaturile pierd vreo 13 grade față de ziua trecută, iar astăzi nu mai trec de 8 grade. Și pe-aici găsim vreme închisă, înnorări și ploi, mai ales în zona Banatului. Pe la munte ploile se transformă, treptat, în ninsori.

În Transilvania avem tot atmosferă mohorâtă, cu ploi în zonele joase și ninsori la munte. Vântul ajunge la 50 km/h și se face mai frig decât luni. Marți maximele se opresc la 10 grade, după ce luni au fost în jur de 18 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia atmosfera se menține închisă toată ziua și o să plouă abundent în unele zone. Vântul se întețește, iar temperaturile urcă până la 14 grade pe la Râmnicu-Vâlcea. Acum, dimineața, s-a lăsat ceața pe la câmpie.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări, ploi care vor lăsa în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat și temperaturi peste mediile perioadei. În Lunca Dunării se ating 16 grade după prânz.

Vremea în București

În București o să plouă destul de mult. Se intensifică și vântul, dar vremea rămâne caldă pentru acest moment al anului. La amiază vor fi în jur de 15 grade.

Miercuri se răcește accentuat și maxima se oprește la 8 grade. Cerul rămâne acoperit, vin alte ploi, iar vântul rămâne destul de insistent.

Joi se încălzește din nou, chiar dacă nu vedem soarele. Se ating 13 grade după prânz, iar vântul mai pierde din intensitate.

Vineri se face mai cald, iar temperatura urcă până la 16 grade. Înnorările persistă, însă nu mai vorbim despre ploi. Dimineața și în noaptea următoare sunt ceva condiții de ceață.

Vremea la munte

La munte se răcește foarte tare. Avem o zi mohorâtă, cu precipitații în majoritatea masivelor. În zonele înalte ninge și se depune strat de zăpadă. Și tot pe acolo vântul bate destul de tare, iar în Carpații Orientali ajunge la viteze de 80 km/h.

Miercuri mai vin ceva ploi, iar în zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare. Temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă.

Joi se face din nou mai cald decât ar trebui. Doar în masivele vestice o să mai plouă puțin. Cerul rămâne acoperit, iar vântul se întețește la altitudini mari.

Ziua de vineri ne aduce tot vreme caldă. Soarele se arată trecător, dar în unele zone mai vin ceva ploi. Vântul rămâne insistent în zonele înalte.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 18-11-2025 08:42

