Vremea va oscila semnificativ în următoarele două săptămâni. Temperaturi ridicate pentru normalul perioadei

În Banat, luni, 17 noiembrie, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi se va răci accentuat, astfel că în 18 şi 19 noiembrie, acestea vor coborî spre 8 - 10 grade. În următoarele două zile se va încălzi din nou spre maxime de 14 - 18 grade mediat regional, iar până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat, până la valori diurne între medii de 6 şi 12 grade. Nopţile vor avea variaţii semnificative în prima săptămână, de la medii de 6 - 8 grade în zilele de 17, 18, 21 şi 22 noiembrie, spre 4 grade, pe 19 şi 20 noiembrie. În săptămâna a doua, acestea vor scădea treptat, de la 4 - 6 spre 0 - 2 grade, medii ale regiunii. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată. Acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, dar pe arii mai extinse în zilele de 17, 21, 23 şi 27 noiembrie.

Prognoza meteo în Crișana

În Crişana, în prima săptămână din interval, vremea va avea variaţii semnificative din punct de vedere termic. Astfel, de la temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul perioadei în prima zi, cu medii ale maximelor între 19 şi 21 de grade şi ale minimelor între 6 şi 9 grade, se va răci semnificativ în următoarele două zile, spre maxime de 7 - 9 grade şi minime de la -2 la 2 grade, apoi se va încălzi din nou până la valori diurne de 13 - 17 grade şi nocturne de 4 - 8 grade. Din data de 21 noiembrie, se va instala treptat un proces de răcire, ce va duce ecartul termic diurn de la 18 spre 8 grade şi pe cel nocturn de la 8 până la 0 grade, valori estimate prin mediere regională. Se vor semnala precipitaţii în aproape toate zilele din estimare, dar cu probabilitatea ca acestea sa fie pe arii mai extinse şi mai însemnate în zilele de 17, 21, 22 şi 23 noiembrie.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, vremea va debuta cu un regim termic mult peste cel caracteristic datei, cu medii ale maximelor de 17 - 19 grade şi ale minimelor de 2 - 6 grade, dar în 18 şi 19 noiembrie se va răci semnificativ, astfel că maximele vor fi între 6 şi 8 grade, iar minimele între 0 şi 4 grade mediat regional, aceasta implicând şi temperaturi uşor negative. În următoarele două zile se va încălzi din nou, la un regim termic diurn între 12 şi 16 grade şi nocturn între 2 şi 7 grade. În a doua săptămână de prognoză se va răci treptat, astfel că mediile maximelor vor coborî spre 6 grade şi ale minimelor spre 0 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată în 18, 19, 23 şi 26 noiembrie. În restul zilelor vor fi posibile precipitaţii doar pe areale mici.

Cum va fi vremea în Maramureș

În Maramureş, în prima săptămână de prognoză, vor fi oscilaţii termice semnificative de la o zi la alta. Dacă vremea va debuta cu temperaturi mult peste normalul datei, cu maxime în medie de 16 - 18 grade şi minime de 4 - 6 grade, în următoarele două zile se va răci brusc, astfel că maximele vor ajunge la 6 - 8 grade şi minimele între -4 şi 2 grade, însă ulterior se va încălzi din nou semnificativ, spre valori diurne de 12 - 16 grade şi nocturne de 4 - 6 grade, mediat regional. Din data de 22 noiembrie şi până în 30 noiembrie, vremea se va răci uşor şi treptat, ceea ce va determina medii maxime de 4 - 8 grade şi minime de la -2 la 4 grade. Regimul pluviometric va fi unul excedentar, în condiţiile în care se vor semnala precipitaţii aproape în fiecare zi de pe parcursul perioadei estimate.

Vremea în Moldova

În Moldova, prima săptămână a intervalului va fi caracterizată de variaţii termice semnificative. Astfel, maximele termice vor oscila între medii de 16 - 18 grade, în prima zi a intervalului, şi de 5 - 6 grade, în zilele de 18 şi 19 noiembrie. Minimele termice vor fi de 6 - 9 grade, în primele două zile, apoi vor scădea până la ecartul un grad - 3 grade. La începutul celei de-a doua săptămâni din interval, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, urmând ca până la finalul acesteia să se resimtă o scădere treptată a valorilor termice - sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 7 - 10 grade şi minime de 2 - 4 grade. Temporar, vor fi precipitaţii în mare parte din interval, cu cea mai mare probabilitate în zilele de 19, 23 şi 24 noiembrie şi în perioada 27 - 30 noiembrie.

Meteo pentru Dobrogea

În Dobrogea, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei la începutul intervalului de interes, astfel că, în primele două zile, maximele vor fi, în medie, în jurul a 17 - 20 de grade. Pe 19 noiembrie se observă o răcire semnificativă a vremii, atât la nivelul maximelor, care se vor situa în jurul a 11 grade, cât şi al minimelor, care coboară spre 5 - 6 grade. După această scădere, între 20 şi 22 noiembrie urmează un nou episod cu temperaturi mai ridicate, cu maxime în medie de 18 - 20 de grade şi minime de 10 - 13 grade. În a doua parte a intervalului, aproximativ din 23 noiembrie, se conturează un trend descendent constant. Valorile diurne se vor situa, spre finalul intervalului, în jurul a 10 - 12 grade, iar minimele tind să coboare spre 4 - 5 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în zilele de 19 şi 20 noiembrie şi din nou în intervalul 26 - 29 noiembrie.

În Muntenia, la debutul intervalului, vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, cu maxime în medie de 18 - 20 de grade şi minime de 3 - 5 grade. Pe 19 noiembrie se remarcă o scădere pronunţată îndeosebi a valorilor termice diurne, maximele coborând spre 7 - 8 grade. Ulterior, între 20 şi 22 noiembrie, temperaturile cresc din nou, astfel că maximele ajung la 16 - 18 grade, iar minimele vor fi în jurul a 6 - 8 grade. Din a doua săptămână a intervalului, temperaturile vor avea o tendinţă de scădere treptată, astfel încât, spre final, maximele estimate vor fi de 10 - 12 grade, iar minimele de 2 - 3 grade. Temporar, va ploua în zilele de 19 şi 20 noiembrie, urmând ca probabilitatea mai mare să fie din nou în intervalul 24 - 29 noiembrie.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, la începutul intervalului, regimul termic va fi peste mediile climatologice specifice la mijlocul lunii noiembrie. Temperaturile maxime estimate vor fi, în medie, de 15 - 17 grade, iar cele minime vor fi de 2 - 3 grade. În data de 19 noiembrie, se observă o răcire accentuată, mai ales pe parcursul zilei, când maximele coboară spre 7 - 8 grade, marcând cea mai notabilă scădere din perioada analizată. Ulterior, între 20 şi 22 noiembrie, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire, astfel încât maximele vor fi 12 - 15 grade. Până la finalul intervalului nu vor fi variaţii semnificative, urmând să se înregistreze maxime, în medie, de 10 - 12 grade şi minime de 2 - 4 grade. Se vor semnala ploi în cea mai mare parte din interval, dar cu probabilitatea ca acestea să fie pe arii mai extinse şi mai însemnate în zilele de 19, 22, 23 şi 24 noiembrie.

Prognoza meteo la munte

La munte, în prima zi a intervalului, valorile termice vor fi mai ridicate decât media climatologică specifică perioadei, astfel încât, în medie, maxima termică va fi de 11 - 12 grade şi minima de 4 - 5 grade. Pe 18 şi 19 noiembrie, temperaturile vor fi în scădere, iar mediile estimate ale maximelor vor fi de 12 grade şi ale minimelor între -4 şi -2 grade. Între 20 şi 22 noiembrie, vremea se încălzeşte uşor şi treptat: maximele vor fi în jurul a 6 - 9 grade, iar minimele vor fi de 2 - 4 grade. Ulterior, până spre finalul intervalului, nu vor mai fi variaţii semnificative şi în consecinţă, mediat regional, regimul termic diurn va fi de 2 - 5 grade, iar cel nocturn de la -4 la -2 grade. Vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse şi cu o probabilitate mai mare în data de 19 noiembrie şi în intervalul 22 - 29 noiembrie.

