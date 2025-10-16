Vremea azi, 16 octombrie. Se mai încălzește - mai ales în ținuturile sudice: în Lunca Dunării temperaturile ajung la 19 grade

Joi se mai încălzește față de miercuri - mai ales în ținuturile sudice: în Lunca Dunării temperaturile ajung la 19 grade.

În schimb, cele mai mici valori, de 11...12 grade, se ating în depresiuni. În ținuturile sudice și la munte se adună câțiva nori de ploaie, iar vântul bate mai tare în sudul Banatului.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde avem perioade cu soare, înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie. Temperaturile cresc față de ziua trecută, iar în Bărăgan se ating 17 grade.

Cam la fel va fi și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: vreme schimbătoare, câteva ploi slabe - în special la munte și maxime mai mari decât cele de ieri. La amiază vor fi în jur de 17 grade. Până la ora 09, mai multe localități din județele Focșani și Galați se află sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață rece, cu brumă și condiții de ceață în unele zone. Apoi soarele încălzește atmosfera, iar după prânz temperaturile urcă până la 16 grade.

O situație similară avem și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Este destul de frig la începutul zilei, când e posibil să apară ceața și să se producă brumă. Apoi avem atmosferă însorită, vânt activ și temperaturi în creștere: în Maramureș vor fi în jur de 16 grade.

Vreme frumoasă găsim și în vestul țării: soare în cea mai mare parte a zilei, câțiva nori inofensivi și un vânt mai insistent în sudul Banatului. Maximele, similare cu cele de ieri, ajung la 16...17 grade.

În Transilvania avem încă o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde temperaturile au coborât SUB pragul înghețului și sunt condiții de brumă. Avem și câteva coduri galbene de ceață densă, valabile până la ora 09, pentru județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Albă și Hunedoara. Apoi iese soarele, iar temperaturile urcă până la 16 grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia. În zona Meridionalilor se adună câțiva nori și e posibil să picure trecător.

În Oltenia se arată puțin soarele, dar s-ar putea să vină și câțiva stropi de ploaie pe parcursul zilei. Vântul NU pune probleme și, deși temperaturile cresc puțin față de ieri, vremea rămâne destul de rece pentru data din calendar.

Se încălzește și în ținuturile sudice, iar în Lunca Dunării se ating 19 grade - cele mai mari valori din țară. Vor fi perioade însorite, însă din când în când se adună norii și o să plouă trecător, pe suprafețe restrânse.

Vremea în București

În București se face mai cald. La începutul zilei este cam înnorat, dar amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și o maximă de 17 grade. La noapte se mai răcește față de noaptea trecută, iar mâine, în zori se ating 6 grade.

Vremea la Munte

Temperaturile cresc și la munte, dar TOT va fi mai frig decât ar trebui, în special la începutul zilei. În masivele sudice se mai adună norii. E posibil să vină și o ploaie slabă, trecătoare, iar la altitudini mari sunt condiții de lapoviță și ninsoare. În rest avem o zi destul de însorită și un vânt mai insistent în Munții Banatului.

