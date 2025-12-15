Vremea azi, 15 decembrie 2025. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei

Vremea
15-12-2025 | 08:16
Ziua de luni aduce soare și vreme frumoasă la deal și la munte. În celelalte zone, mai ales în prima parte a zilei, vor fi nori de joasă altitudine, mai ales în vestul, centrul și sudul țării.

Știrile PRO TV

Dimineața, în regiunile sudice, apare ceața, iar temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, se vor situa între 3 grade în depresiuni și 10…11 grade în dealurile sudice.

În Dobrogea și Bărăgan avem un pic de ceață dimineața, înnorări, dar și scurte perioade cu soare mai târziu. Vântul nu pune probleme și se mai încălzește față de duminică. Temperaturile urcă până la 9 grade la Tulcea.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, norii vor fi numeroși în zonele joase, se va semnala și ceață, dar la deal și la munte predomină vremea frumoasă și se încălzește ușor. Maximele depășesc valorile normale pentru acest moment al anului.

Ziua a început cu ceață și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Amiaza ne aduce ceva înnorări și pe aici, dar și perioade cu soare. Temperaturile, puțin mai ridicate decât duminică, vor ajunge pe la 9 grade.

Citește și
vremea de Craciun
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă schimbătoare, un vânt liniștit și maxime de 5…6 grade.

În ținuturile vestice, astăzi se încălzește ușor și la amiază se ating 8 grade în sudul Banatului, pe la Reșița. Se mai adună norii pe parcursul zilei, dar apare puțin și soarele.

În Transilvania, norii se adună cam peste tot. Luni dimineață este ceață în unele zone, dar mai târziu, prin vestul provinciei, se arată un pic soarele. Temperaturile mai cresc puțin și vor ajunge până la 8 grade la Alba Iulia. Urmează o noapte foarte rece, cu minime negative. La Miercurea Ciuc se vor înregistra minus 8 grade.

În sud-vestul țării, în zonele joase, atmosfera se menține închisă toată ziua, iar dimineața este ceață densă. În schimb, în zonele mai înalte, se anunță vreme mai bună, apare soarele și temperaturile urcă până la 10 grade la Râmnicu Vâlcea.

Și în ținuturile sudice găsim mulți nori, ceață în primele ore ale zilei și un pic de soare în Dealurile Munteniei. Se încălzește ușor și se ating 10 grade la Ploiești.

Vremea în București

În București avem încă o zi neplăcută, cu mulți nori, ceață dimineața și un vânt slab. Se mai încălzește puțin și, la amiază, se ating 6…7 grade. Urmează o noapte cu înnorări, revine ceața și minima coboară la minus 1 grad.

Marți cerul va fi acoperit de nori, dimineața revine ceața, iar la amiază se ating 6 grade.

Miercuri avem o zi cu vreme bună, cu soare, dar în primele ore ale zilei va fi cam înnorat și s-ar putea să mai fie ceață. Vântul o să sufle slab și se încălzește. Temperatura aerului crește ușor și, după prânz, se vor înregistra 10 grade.

Joi se mai adună norii pe parcursul zilei, dar nu sunt anunțate ploi. Din când în când apare soarele, iar vântul o să fie domol. Se mai încălzește puțin și, la amiază, se ating 11 grade, iar în noaptea de joi spre vineri minima coboară la zero grade.

Vremea la munte

În schimb, în zonele de munte se îndreaptă vremea, se împrăștie norii și vântul nu va pune probleme. Temperaturile din stațiuni încep din nou să crească.

Marți se mai încălzește puțin, avem încă o zi frumoasă, cu cer mai mult senin, iar mâine noapte vântul o să bată mai tare în Munții Banatului.

Miercuri predomină vremea frumoasă, vântul nu pune probleme și se face mai cald decât ar trebui la această dată.

Joi temperaturile se mențin ridicate pentru luna decembrie. Atmosfera devine schimbătoare, se mai adună norii, dar nu sunt anunțate ploi, iar vântul va fi ceva mai activ.

Cum va fi vremea până pe 21 decembrie. Temperaturile sunt anormale pentru această perioadă
Vremea
Cum va fi vremea până pe 21 decembrie. Temperaturile sunt anormale pentru această perioadă

Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius.

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile
Stiri actuale
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

 

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

