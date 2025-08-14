Vremea azi, 14 august. Canicula persistă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 37 de grade

Joi, canicula persistă în sudul, în vestul și în centrul țării, pe unde aerul devine greu de respirat. După-amiaza, în Carpații Orientali o să plouă trecător, dar în rest cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei.

Maximele pleacă de la 27 de grade pe litoral și ajung la 37 de grade în Câmpia de Vest.

În Dobrogea și Bărăgan continuă vremea frumoasă, dar în Bărăgan se face foarte cald după prânz și se ating 34 de grade. Temperaturi mai suportabile, de 27-30 de grade, găsim la malul mării.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul abia se simte, iar la amiază maximele ajung la 34 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi frumoasă, cu cer senin și temperaturi de peste 30 de grade în toată regiunea. După-amiaza, în zona montană se adună câțiva nori de ploaie.

caldura, oameni pe strada
Când scăpăm de caniculă. În următoarea perioadă, vremea intră într-un proces de răcire

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme bună, însă pe-aici maximele ajung la 36 de grade și căldura devine greu de suportat. Cerul rămâne curat aproape peste tot și doar pe la munte e posibil să plouă trecător.

În vestul țării nu vedem norii, iar după prânz temperaturile urcă până la 37 de grade în zonele de câmpie. Crește și disconfortul termic, iar vântul are unele intensificări în sudul Banatului.

În Transilvania, la începutul zilei este destul de răcoare în depresiuni. Apoi, temperaturile cresc rapid și depășesc 30 de grade în toată provincia. La Alba Iulia depășesc pragul caniculei și ajung la 36 de grade, iar în zona Orientalilor vin câteva ploi slabe, după orele prânzului.

În Oltenia avem soare arzător, caniculă după prânz și în jur de 35 de grade în sudul și în vestul provinciei. Vom resimți stresul termic pronunțat, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități.

În ținuturile sudice, canicula apare pe suprafețe mai restrânse, mai ales în sud-vestul Munteniei, însă vremea se menține călduroasă. Maximele ating frecvent 33-34 de grade, iar la noapte temperaturile coboară până la 15 grade.

Vremea în București

În București, soarele încălzește rapid atmosfera, iar la amiază revine canicula. Se ating 35 de grade, iar vântul are unele intensificări pe parcursul zilei.

Vineri se face mai cald și maxima ajunge la 36 de grade. Crește și disconfortul termic, iar după prânz aerul devine greu de respirat.

Și sâmbătă va fi foarte cald, chiar dacă temperatura scade puțin și se oprește la 34 de grade. Cerul rămâne curat, iar vântul adie plăcut.

Duminică apar câțiva nori, însă nu prea sunt semne de ploaie. În ansamblu, avem o zi frumoasă și caldă, cu 34, poate chiar 35 de grade în termometre.

Vremea la munte

La munte, temperaturile se mențin ridicate. Domina atmosfera însorită, însă după orele prânzului, izolat, în masivele estice vin câteva ploi slabe, de scurtă durată.

Vineri s-ar putea să picure trecător, pe suprafețe restrânse. În general, avem soare, vreme bună și temperaturi peste mediile perioadei.

Sâmbătă apar câteva averse slabe, pe spații mici, în a doua parte a zilei. Vântul se întețește în timpul ploilor, iar amiaza ne aduce tot vreme caldă.

Duminică, instabilitatea crește după orele prânzului, când se adună norii și vin alte averse, însoțite de descărcări electrice și vânt intens. Temperaturile rămân ridicate.

Vremea la mare

Pe litoral se anunță o zi foarte bună pentru plajă. Nu prea vedem norii, însă vântul are unele porniri. Maximele se opresc la 30 de grade.

Cam la fel va fi și vineri: cer curat, 30 de grade în stațiuni și un vânt ceva mai activ în a doua parte a zilei.

Vremea se menține frumoasă și în weekend: cer senin, maxime între 27 și 30 de grade și un vânt destul de insistent atât sâmbătă, cât și duminică. În tot acest interval, apa mării are în jur de 26 de grade.

