Vremea azi, 9 septembrie. Temperaturile se mențin ridicate, însă apar ploi și instabilitate termică în unele zone ale țării

Vremea
09-09-2025 | 08:19
×
Codul embed a fost copiat

Marți se răcește în nord-vest și în centru pe unde se înnorează și vor fi perioade cu averse zgomotoase. În schimb, în ținuturile sudice vremea se menține frumoasă și călduroasă și se mai ating 32, 33 de grade.

autor
Știrile PRO TV

Cel mai răcoare o să fie în Transilvania: 21 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi însorită, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și în jur de 32 de grade. Pe litoral o să fie mai răcoare și se vor înregistra 26, 27 de grade. În primele ore, pe-aici sunt și ceva condiții de ceață.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Maximele ajung la 31 de grade, iar în zona montană s-ar putea să vină o aversă, două.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită în unele zone, dar și câteva reprize de ploaie cu tunete și fulgere, mai ales în Bucovina și la munte. Temperaturile ating 30 de grade pe la Vaslui.

Citește și
furtuna bucuresti
Vremea azi, 7 septembrie. Furtuni în mai multe regiuni. Rafalele de vânt vor fi și de 50 km/h

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se răcește simțitor și vor fi cel mult 23 de grade. Vor fi și perioade însorite, însă în această regiune o să plouă destul de mult, în special la munte. Vântul prinde putere în timpul ploilor.

Și în vestul țării vin câteva averse cu tunete și fulgere. În ansamblu avem vreme destul de bună, cu temperaturi plăcute, de până la 30 de grade în Banat. În zona montană și în Crișana o să plouă din când în când.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde e posibil să apară ceața la începutul zilei. O să vedem și soarele printre nori, însă pe-aici apar averse zdravene, care vor lăsa în urmă peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul bate tare în timpul ploilor.

În schimb, în Oltenia găsim vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori inofensivi și vânt domol. Atmosfera se păstrează caldă pentru data din calendar și vor fi în jur de 32, poate chiar 33 de grade în sudul provinciei.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice: atmosferă însorită de dimineața până seara și o amiază călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin. Avem tot vreme de vară, soare, un pic de vânt și o maximă de 33 de grade.

Miercuri se face mai cald și se ating 34 de grade la umbră. Norii apar destul de rar, iar vântul adie plăcut.

Ziua de joi ne aduce tot vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și o maximă de 32 de grade. Vântul este ceva mai insistent, iar în noaptea de joi spre vineri se înnorează și cresc șansele de ploaie.

Vineri înnorările persistă și o să plouă în mare parte din zi. Se răcește simțitor și vor fi cel mult 23 de grade la orele amiezii.

Vremea la munte

La munte se face mai răcoare decât luni. Atmosfera se menține instabilă. O să plouă din când în când. Vor fi și tunete, fulgere, răbufniri ale vântului, iar cantitățile de apă ar putea depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Miercuri se îndreaptă vremea și se anunță o zi frumoasă în majoritatea masivelor. Doar izolat, după-amiază, mai vin câteva ploi de scurtă durată.

Joi avem atmosferă schimbătoare și caldă: soare în prima parte a zilei, înnorări și ploi trecătoare mai târziu. Vântul va fi ceva mai insistent.

Vineri se răcește. Norii se înmulțesc și sunt șanse foarte mari de ploaie, mai ales în timpul zilei. Vântul rămâne destul de activ.

Vremea la mare

Pe litoral continuă vremea frumoasă. Se face din nou mai cald decât ar trebui și temperaturile urcă până la 28 de grade. Se mai domolește vântul, iar apa mării are în jur de 23 de grade.

Miercuri va fi încă o zi caldă, cu 28 de grade în stațiuni. Se înnorează din când în când și sunt condiții de ploaie, iar vântul se întețește și ajunge la viteze de 50 km/h.

Joi din nou se adună norii și e posibil să mai picure trecător. Vântul continuă să agite atmosfera, iar temperaturile scad puțin și se opresc la 26 de grade.

Și vineri vor mai fi ceva înnorări, poate și o aversă, două. Vântul mai are intensificări, iar maximele se mențin în limitele normale pentru această perioadă. În tot acest interval apa mării are în jur de 23 de grade.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 09-09-2025 08:15

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone
Vremea
Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone

Luni avem încă o zi caldă pentru luna septembrie în majoritatea zonelor. În vestul și în sudul țării se vor înregistra 33 de grade. În a doua parte a zilei apar ploi zgomotoase în Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în vestul și în sudul României.

Vremea azi, 7 septembrie. Furtuni în mai multe regiuni. Rafalele de vânt vor fi și de 50 km/h
Vremea
Vremea azi, 7 septembrie. Furtuni în mai multe regiuni. Rafalele de vânt vor fi și de 50 km/h

Duminică vremea va fi călduroasă mai ales în vestul și în sudul României. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 33 de grade, se vor înregistra în Oltenia.

Vremea azi, 6 septembrie. Soare și temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor. Unde va ploua
Vremea
Vremea azi, 6 septembrie. Soare și temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor. Unde va ploua

Ziua de sâmbătă aduce soare și vreme caldă în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 24 de grade în Delta Dunării, pe la Sulina, și ajung la 34 de grade în nord-vestul țării.

Recomandări
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare
Stiri Justitie
Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova e transferat spre sediul DIICOT din Capitală, unde urmează să fie audiat.

Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28