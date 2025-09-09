Vremea azi, 9 septembrie. Temperaturile se mențin ridicate, însă apar ploi și instabilitate termică în unele zone ale țării

Marți se răcește în nord-vest și în centru pe unde se înnorează și vor fi perioade cu averse zgomotoase. În schimb, în ținuturile sudice vremea se menține frumoasă și călduroasă și se mai ating 32, 33 de grade.

Cel mai răcoare o să fie în Transilvania: 21 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi însorită, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și în jur de 32 de grade. Pe litoral o să fie mai răcoare și se vor înregistra 26, 27 de grade. În primele ore, pe-aici sunt și ceva condiții de ceață.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Maximele ajung la 31 de grade, iar în zona montană s-ar putea să vină o aversă, două.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită în unele zone, dar și câteva reprize de ploaie cu tunete și fulgere, mai ales în Bucovina și la munte. Temperaturile ating 30 de grade pe la Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se răcește simțitor și vor fi cel mult 23 de grade. Vor fi și perioade însorite, însă în această regiune o să plouă destul de mult, în special la munte. Vântul prinde putere în timpul ploilor.

Și în vestul țării vin câteva averse cu tunete și fulgere. În ansamblu avem vreme destul de bună, cu temperaturi plăcute, de până la 30 de grade în Banat. În zona montană și în Crișana o să plouă din când în când.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde e posibil să apară ceața la începutul zilei. O să vedem și soarele printre nori, însă pe-aici apar averse zdravene, care vor lăsa în urmă peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul bate tare în timpul ploilor.

În schimb, în Oltenia găsim vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori inofensivi și vânt domol. Atmosfera se păstrează caldă pentru data din calendar și vor fi în jur de 32, poate chiar 33 de grade în sudul provinciei.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice: atmosferă însorită de dimineața până seara și o amiază călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin. Avem tot vreme de vară, soare, un pic de vânt și o maximă de 33 de grade.

Miercuri se face mai cald și se ating 34 de grade la umbră. Norii apar destul de rar, iar vântul adie plăcut.

Ziua de joi ne aduce tot vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și o maximă de 32 de grade. Vântul este ceva mai insistent, iar în noaptea de joi spre vineri se înnorează și cresc șansele de ploaie.

Vineri înnorările persistă și o să plouă în mare parte din zi. Se răcește simțitor și vor fi cel mult 23 de grade la orele amiezii.

Vremea la munte

La munte se face mai răcoare decât luni. Atmosfera se menține instabilă. O să plouă din când în când. Vor fi și tunete, fulgere, răbufniri ale vântului, iar cantitățile de apă ar putea depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Miercuri se îndreaptă vremea și se anunță o zi frumoasă în majoritatea masivelor. Doar izolat, după-amiază, mai vin câteva ploi de scurtă durată.

Joi avem atmosferă schimbătoare și caldă: soare în prima parte a zilei, înnorări și ploi trecătoare mai târziu. Vântul va fi ceva mai insistent.

Vineri se răcește. Norii se înmulțesc și sunt șanse foarte mari de ploaie, mai ales în timpul zilei. Vântul rămâne destul de activ.

Vremea la mare

Pe litoral continuă vremea frumoasă. Se face din nou mai cald decât ar trebui și temperaturile urcă până la 28 de grade. Se mai domolește vântul, iar apa mării are în jur de 23 de grade.

Miercuri va fi încă o zi caldă, cu 28 de grade în stațiuni. Se înnorează din când în când și sunt condiții de ploaie, iar vântul se întețește și ajunge la viteze de 50 km/h.

Joi din nou se adună norii și e posibil să mai picure trecător. Vântul continuă să agite atmosfera, iar temperaturile scad puțin și se opresc la 26 de grade.

Și vineri vor mai fi ceva înnorări, poate și o aversă, două. Vântul mai are intensificări, iar maximele se mențin în limitele normale pentru această perioadă. În tot acest interval apa mării are în jur de 23 de grade.

