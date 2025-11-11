Vremea de azi, 11 noiembrie. Ploi consistente în sudul și estul țării. Maximele ajung la 18 grade

Vremea
11-11-2025 | 07:34
ploaie în bucurești
Getty

Ziua de marți aduce vreme închisă în Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, pe unde o să plouă destul de mult.

autor
Știrile PRO TV

În rest vedem soarele printre nori, iar ploile apar doar pe suprafețe restrânse. Maximele pleacă de la 9 grade în nordul Crișanei și în Maramureș și ajung la 18 grade în Oltenia.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă mohorâtă, cu înnorări și ploi abundente. Temperaturile mai scad puțin față de ieri și se opresc la 16 grade.

Cam la fel va fi și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei și o să plouă consistent. Se răcește ușor, iar astăzi vor fi cel mult 14 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme ceva mai bună. E adevărat că și pe-aici vin niște ploi, dar sunt ploi slabe, care apar pe suprafețe restrânse. Vor fi și scurte momente însorite, iar maximele ajung la 13 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă schimbătoare. Soarele se arată trecător, dar se face puțin mai rece decât ieri. E posibil să vină și câțiva stropi de ploaie, iar la amiază nu vor fi mai mult de 12 grade.

Și în vestul României se adună norii, dar condițiile de precipitații sunt foarte reduse. Vor fi și perioade însorite pe parcursul zilei, iar după prânz se ating în jur de 12 grade - valori apropiate de normalul perioadei.

În Transilvania norii se înmulțesc și o să plouă slab, pe suprafețe restrânse. După ce se lasă noaptea, la munte, la altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 12 grade.

În Oltenia vor fi ceva înnorări, dar nu prea o să plouă. Apare puțin și soarele și se face mai cald decât ieri. După prânz se ating 18 grade la Târgu-Jiu și la Slatina.

În sudul țării găsim vreme închisă. Avem cer mai mult noros și o să plouă destul de mult. Vântul nu prea se simte, iar temperaturile urcă până la 17 grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă. Nu vedem soarele, mai vin ceva ploi și maxima atinge 13 grade. La noapte înnorările persistă, continuă să plouă, iar temperatura coboară până la 7 grade.

Cerul rămâne acoperit și la munte. Ploile apar sporadic în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, dar e posibil să picure și în celelalte masive. La altitudini de peste 1500 de metri o fie un pic de lapoviță, chiar ninsoare. Temperaturile din stațiuni scad ușor.

Sursa: Pro TV

vremea azi, ploi, precipitatii, regiuni, prognoza

11-11-2025 07:34

