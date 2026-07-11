În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și doar în zona Deltei se adună norii și e posibil să plouă. Vântul devine mai insistent la malul mării, iar temperaturile, în creștere față de ieri, ajung la 30...31 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se face mai cald decât vineri. Se vor atinge 31 de grade. O să fie vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei, dar în Moldova apar și câțiva nori de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera devine instabilă după orele amiezii. Se înnorează și o să plouă din când în când. Vor fi descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe aici temperaturile se mențin sub normal, iar în Bucovina se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă plăcută în prima parte a zilei, înnorări și câteva ploi zgomotoase mai târziu. Maximele ajung pe la 28 de grade, după ce ieri s-au înregistrat vreo 23 de grade.

În vestul României va domina atmosfera însorită. În zonele montane și în Crișana s-ar putea să vină o ploaie rapidă, trecătoare. Temperaturile cresc și în această regiune și urmează o amiază călduroasă, cu până la 33...34 de grade pe la Reșița.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Vremea se încălzește însă după prânz. Temperaturile câștigă 5...6 grade față de ziua trecută și vor fi 30 de grade la Sibiu. O să plouă în zonele montane, dar e posibil să vină o aversă, două și în rest.

Vremea în Oltenia

În Oltenia nu sunt semne de ploaie. Avem vreme frumoasă toată ziua, dar se face destul de cald. Temperaturile trec de 30 de grade și ajung pe la 34 de grade în zona Calafat.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile sudice și aduce valori de peste 30 de grade. Norii apar destul de rar, așa că nu o să plouă nici în această zonă.

Vremea în București

În București este răcoare la începutul zilei. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera și o să avem o amiază călduroasă, cu 33 de grade, la umbră.

Și duminică o să fie destul de cald. Se vor atinge 31 de grade. Spre seară, însă, se adună norii și apar averse destul de serioase, cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Luni temperaturile mai scad puțin și vor fi 29 de grade pe la amiază. În a doua parte a zilei apar ceva înnorări și e posibil să plouă.

Marți se face mai cald și maxima ajunge la 32 de grade. Avem vreme schimbătoare, soare cu nori și câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei.

Vremea la munte

La munte vremea se încălzește. După-amiaza aduce câteva averse cu descărcări electrice, în special în Carpații Orientali. Vântul se intensifică aproape peste tot. Ajunge la viteze de 60 km/h.

Duminică instabilitatea crește în a doua parte a zilei. Apar mai multe episoade cu ploi torențiale și vânt puternic, mai ales în Carpații Meridionali și în Orientali. Vor fi și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Luni mai vin câteva averse trecătoare în masivele sudice și în cele estice. Vântul bate mai tare la altitudini mari. Atinge viteze de 80 km/h.

Marți avem vreme bună în masivele vestice și ploi zgomotoase, destul de abundente în rest. Vântul mai are unele intensificări pe crestele montane.

Vremea la mare

La mare se face mai cald și temperaturile urcă până la 30 de grade. Avem o zi însorită și doar în Delta Dunării e posibil să plouă puțin. Vântul devine mai insistent, iar apa mării are cel mult 23 de grade.

Duminică norii se înmulțesc și atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. O să plouă torențial. Vor fi condiții de grindină și se pot produce vijelii. Maximele, în scădere față de astăzi, se opresc la 28 de grade.

Vremea rămâne destul de instabilă și luni. Mai vin câteva averse trecătoare, cu descărcări electrice și vânt intens, iar temperaturile mai scad puțin. Vor fi cel mult 27 de grade.

Și marți o să plouă din când în când, iar vântul o să fie destul de activ pe parcursul zilei. Nu lipsesc perioadele cu soare. Temperaturile ajung la 28 de grade în aer și la 24 de grade în apa mării.