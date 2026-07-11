„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumurile naţionale”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic, potrivit News.ro.

Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe şosele din judeţele Neamţ, Suceava şi Vaslui.

Poliţiştii precizează că, pe arterele rutiere principale, respectiv A 1 Bucureşti - Piteşti, A 2 Bucureşti - Constanţa, A 3 Bucureşti - Ploieşti, A 7 Ploieşti - Adjud, DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de fluenţă, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi valori de trafic normale.

Până la data de 13.07.2026, sunt impuse restricţii de trafic pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, pe DN 39, între localităţile Agigea şi Mangalia, judeţul Constanţa.

„Această măsură a fost luată în scopul desfăşurării circulaţiei auto în condiţii de siguranţă şi prevenirii apariţiei unor blocaje pe sectorul de drum, în contextul organizării unui eveniment muzical în zonă”, transmite Infotrafic.

De asemenea, până la data de 15.07.2026, traficul rutier este restricţionat pe DN 1, pe tronsonul kilometric 278 – 280 + 170 de metri, între localităţile Avrig şi Porumbacu, judeţul Sibiu, pentru a permite efectuarea unor lucrări de asfaltare a carosabilului.

Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, fiind dirijată prin semafoare, la intervale de 10 minute pentru fiecare sens.

„Din această cauză, valorile de trafic cresc pe parcursul zilei, formându-se deseori coloane de autovehicule în ambele direcţii”, anunţă Poliţia. „Recomandăm conducătorilor auto să circule cu multă atenţie, să reducă viteza în zona lucrărilor, să nu efectueze manevre riscante şi să opteze pentru rute alternative!”.