În replică, Statele Unite au lovit obiective de securitate din Iran. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă spune că este de acord ca negocierile de pace cu Iranul să continue.

Într-o postare pe Truth Social președintele Donald Trump spune că, deși acordul de încetare a focului a fost anulat, a acceptat solicitarea Iranului de continuare a negocierilor.

Săptămâna aceasta, după ce Teheranul a lovit mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz, Statele Unite au răspuns cu atacuri repetate asupra Iranului. Printre ținte ar fi inclusiv perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, din sudul țării, acuză iranienii.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „În ceea ce privește situația din Strâmtoarea Ormuz, iranienii consideră că ei stabilesc rutele de tranzit pentru traficul maritim din zonă. Iar acest lucru este elementul care a declanșat actualele atacuri - de genul „ochi pentru ochi” - pe care le-am tot văzut între iranieni și Statele Unite în ultima vreme. În orice caz, iranienii au transmis că vor riposta categoric dacă Statele Unite vor lovi orice țintă din interiorul Iranului”.

Comandamentul Central al armatei americane califică drept falsă informația că Iranul ar controla rutele de tranzit prin strâmtoarea Ormuz. Însă, de vineri, traficul navelor prin această cale navigabilă s-a redus considerabil.

H.R. McMaster, gen. loc. american (r): „Vorbim de o confruntare a voințelor. Cred că aici Iranul se simte oarecum încurajat. Acesta este motivul pentru care veți vedea continuarea acestui război. Victoria înseamnă operațiuni militare eficiente. Dar victoria înseamnă și să-ți convingi adversarul că a fost învins. Și nu am ajuns încă acolo. Cred că Statele Unite vor trebui să impună costuri mult mai mari regimului pentru a-l convinge că a fost învins”.

Pe acest fond tensionat, discuțiile continuă. Negociatori din Qatar, în coordonare cu Statele Unite, au ajuns deja în Iran, pentru întâlniri cu oficialii de la Teheran.

Trump: „1.000 de rachete sunt pregătite”

Pe de altă parte - după ce ar fi primit informații de la serviciile secrete israeliene despre un complot al Iranului care viza asasinarea sa - Donald Trump a transmis un mesaj tranșant. "Am lăsat instrucțiuni Pentagonului: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze pe iranieni la niveluri cum nu s-au mai văzut vreodată" - a spus președintele american.

"O mie de rachete sunt pregătite, încărcate şi îndreptate spre Republica Islamică Iran, iar alte mii şi chiar mai multe vor urma imediat dacă guvernul iranian şi-ar pune în aplicare ameninţarea de a-l asasina sau de a încerca să-l asasineze pe preşedintele în exerciţiu al Statelor Unite, adică pe mine", a scris Donald Trump pe reţeaua sa socială Truth Social.

Ordinele au fost deja date, iar armata americană este pregătită, hotărâtă şi capabilă să decimeze şi să distrugă complet toate regiunile Iranului şi asta timp de un an", a precizat preşedintele american.