Vremea azi, 10 aprilie. Viscol cu rafale de peste 120 km/h la munte. Care vor fi temperaturile maxime

Maximele pornesc de la -1 grad în estul Transilvaniei și ajung la 14 grade în Muntenia.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici se înnorează treptat și apar precipitații sub toate formele, mai ales în a doua parte a zilei. Vântul se întețește, iar spre seară se anunță viscol puternic. Maximele se opresc la 13 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot o zi neplăcută, cu înnorări, temperaturi sub normalul perioadei și precipitații. În plus, vântul are intensificări, iar după-amiază o să ningă viscolit. Temperaturile nu trec de 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit și o să ningă sau o să cadă lapoviță. În unele zone se depune strat de zăpadă, iar vântul agită atmosfera și, trecător, se transformă în viscol. Vremea se răcește și vor fi cel mult 4 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot atmosfera de iarnă: înnorări, lapoviță și ninsoare și temperaturi sub normalul perioadei. Vântul se întețește și viscolește ninsoarea cu viteze de până la 70 de km/h.

Și în ținuturile vestice găsim vreme închisă și rece, cu precipitații sub toate formele și vânt insistent. Cele mai mari viteze se ating în sudul Banatului, iar în zona înaltă de munte va fi viscol puternic. Temperaturile se opresc la 8 grade.

În Transilvania nu prea vedem soarele. Pe-aici predomină ninsorile, iar în nordul și în estul provinciei se depune strat de zăpadă. Vântul bate tare și se transforma în viscol, iar maximele NU trec de 6 grade. La noapte, însă, în depresiuni se lasă gerul.

În Oltenia găsim vreme schimbătoare. Ploile apar pe suprafețe mai restrânse, iar vântul agită atmosfera în toată provincia, cu viteze de până la 90 de km/h. Temperaturile ajung la 13 grade - dar și acestea sunt valori SUB mediile perioadei.

Și în ținuturile sudice vor fi momente însorite, însă după prânz se înnorează și vin precipitații sub toate formele. Vântul prinde putere, iar maximele ajung la 14 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem tot vreme rece pentru această perioadă și cel mult 14 grade pe la amiază. Vântul bate tare, iar spre seară o să plouă sau o să fie lapoviță. La noapte atmosfera se mai liniștește, dar spre dimineață se lasă bruma. Minima ajunge la ZERO grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme de iarnă grea. Se face foarte frig, se pornește și vântul, iar ninsorile cuprind majoritatea masivelor. Se pot depune 20 de centimetri de zăpadă, iar în zonele înalte o să fie viscol puternic și rafale de până la 120 de km/h.

