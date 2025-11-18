VIDEO. A început să ningă ușor la munte. Zonele unde se acționează cu utilaje pe șosele. Avertisment pentru șoferi

18-11-2025 | 17:48
ninsoare suceava
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat marți că a început să ningă slab în zona montană înaltă a județului Suceava. În restul județului, pe carosabil se înregistrează lapoviță.

Aura Trif

”Ninge slab în zona de montană înaltă a judeţului Suceava, cu lapoviţă în rest. De asemenea, ninsori de scurtă durată s-au înregistrat în cursul dimineţii în zona montană a judeţului Neamţ - DN 15B, Petru Vodă”, a transmis, marţi DRDP Iaşi.

Potrivit drumarilor, momentan, carosabilul pe întreaga reţea de drumuri naţionale din regiunea Moldovei se prezintă perfect circulabil.

DRDP Iaşi avertizează, însă, că ANM a anunţat răcirea vremii şi precipitaţii mixte, în special pentru zona montană.

”Circulaţi cu atenţie şi cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor”, au mai transmis drumarii.

Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri. La munte stratul de zăpadă nou depusă va ajunge la 15 centimetri.

Sursa: News.ro

