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Cupolă de foc în România: ANM anunță 41 de grade și nopți tropicale. Când se domolește canicula și unde vin furtunile

Vremea
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Agerpres canicula pe stradat
Agerpres

Canicula va persista în România toată săptămâna, conform prognozei meteorologice emise marți de ANM. Patru județe din vestul țării rămân sub cod roșu de caniculă.

autor
Anca Ungureanu

Avertizările meteo emise marți de ANM:

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 08 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică

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Marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august) valul de căldură va fi persistent și se va intensifica în toate regiunile, iar vineri (7 august)va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29...31 de grade pe litoral și până la 40...41 de grade în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20....26 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (4 august) și miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei

Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. 

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37...38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sud-vestul Olteniei

Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș

În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

Avertizări meteo pentru 5 august

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei

Miercuri (5 august), valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30...31 de grade pe litoral și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei

Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. 

Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

Prognoza meteo pentru București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 04.08.2026 Ora 10:00 - 05.08.2026 Ora 09:00

Valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 05.08.2026 Ora 09:00 - 06.08.2026 Ora 09:00

Valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 06.08.2026 Ora 09:00 - 07.08.2026 Ora 09:00

Valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi condiții pentru averse slabe și intensificări ale vântului.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 07.08.2026 Ora 09:00 - 08.08.2026 Ora 10:00

Valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indice temperatură umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va stiua în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va

crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse (2...5 l/mp).

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Sursa: ANM

Etichete: vremea, prognoza meteo, romania,

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