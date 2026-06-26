Valorile termice vor fi în general mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul țării, cu abateri mai accentuate în vest, sud-vest și centru, în timp ce regimul ploilor va varia de la apropiat de normal la ușor deficitar, în special în zonele montane și în a doua parte a intervalului.

Valul de căldură extremă, care a topit vestul Europei, amenință și țara noastră. Vineri vestul României este sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 37 de grade. Nu este exclus să fie emis și un cod roșu în zilele următoare, spun meteorologii.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și centrale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.