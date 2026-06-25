Pentru a evita problemele de sănătate, ANSVSA le recomandă consumatorilor să acorde o atenție sporită modului în care cumpără, transportă și depozitează produsele.

Recomandări pentru cetățeni

Astfel, consumatorilor li se recomandă:

să introducă în frigider, cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală;

să păstreze carnea refrigerată, laptele, produsele lactate şi ouăle la temperaturi de refrigerare, de preferinţă între 0°C şi +4°C, separat, în funcţie de categoria de produs;

să păstreze carnea congelată la temperaturi cât mai scăzute, respectiv sub -12°C;

să ambaleze separat alimentele depozitate în frigider şi să respecte temperaturile de păstrare indicate pe ambalaj;

să păstreze alimentele gătite în recipiente curate, acoperite;

să evite întreruperea lanţului frigorific în timpul transportului alimentelor de la magazin la domiciliu;

să nu recongeleze produsele care au fost decongelate;

să îndepărteze alimentele alterate, care pot constitui o sursă de contaminare pentru celelalte produse;

să verifice integritatea ambalajelor şi termenul de valabilitate al produselor alimentare înainte de cumpărare şi consum;

să spele bine fructele şi legumele înainte de depozitare şi consum;

să se spele pe mâini înainte de manipularea alimentelor şi după contactul cu produse crude;

să păstreze separat alimentele crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucişată.

De asemenea, fiecare Direcţie Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, va intensifica activităţile de control şi se va asigura că operatorii economici respectă următoarele cerinţe:

evitarea expunerii spre vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii corespunzătoare de igienă;

verificarea condiţiilor de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi, în mod special, ale produselor perisabile (carne preparată şi carne tocată, peşte, ouă, lapte şi produse lactate);

confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării ori comercializării;

interzicerea transportului produselor alimentare în cazul neasigurării temperaturilor necesare menţinerii lanţului frigorific;

interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, marcate şi certificate sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare.

Cetățenii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor apelând gratuit, din orice reţea de telefonie, numărul de telefon al Call Center-ului ANSVSA: 0800 826 787.