În Franța, premierul a anunțat ridicarea nivelului de alertă sanitară la cel mai înalt nivel pentru suplimentarea personalului din spitale,â și protejarea cetățenilor vulnerabili. Potrivit Ministrului Sănătății, se înregistrează decese din cauza caniculei și printre tineri, nu doar vârstnici.

O mare parte a Franței a îndurat încă o zi caniculară. 72 de departamente au fost sub cod roșu, la 41 de grade celsius.

Asta, după noi recorduri - cea mai caldă noapte înregistrată vreodată în Franța, respectiv cea mai fierbinte zi din istorie, miercuri.

Localnic: „Nu putem să dormim, transpirăm, ne trezim des noaptea că să ne răcorim.

Mă simt obosită. Reacționez lent. Am avut ieri întâlniri și abia reușeam să-mi țin ochii deschiși. Abia mă puteam concentra.”

Localnic: „Am ajuns la hotel și nu aveam aer condiționat, căldura s-a tot acumulat pe parcursul zilei și pe timpul nopții ne-a fost extrem de greu. Cred că am dormit două-trei ore”.

Unii vizitatori au fost dezamăgiți să afle că Turnul Eiffel și muzeul Luvru și se închid mai devreme din cauza arșiței.

Turist: „În interiorul muzeului a fost incredibil de cald, ne-am tot întrebat dacă nu cumva această arșiță va afecta în vreun fel operele de artă. Cred că ar trebui să se ia măsuri”.

Între timp, oamenii au dat năvală în magazine și au cumpărat tot stocul de ventilatoare și aere condiționate portabile. Doar 25% dintre gospodăriile din Franța au sisteme de climatizare, în timp ce în Spania, procentul atinge 50%.

Mai rău este că spitalele și școlile din Franța sunt rareori echipate cu aer condiționat.

Aline Charon, Union manager în Robert Ballanger Hospital: „Situația din spital este catastrofală. Există foarte puține aparate de aer condiționat, iar conducerea nu este capabilă să ne spună unde se află acestea sau măcar câte sunt. În trei sferturi din spital, temperatura din încăperi depășește 35°C”.

Între timp, alerta de „căldură extremă” a fost prelungită până vineri seară pentru Londra și o parte din sudul Angliei.

„Temperaturile maxime la umbră ar putea depăși 36°C, ajungând la 38°C în unele zone", a precizat serviciul meteorologic britanic, după ce miercuri s-au înregistrat 36 de grade pe coasta de sud a Angliei, un record pentru luna iunie.

Phoebe Southworth, Sky News: „Efectele se simt peste tot în Regatul Unit - școli închise, sistemul medical sub o presiune tot mai mare, transporturi perturbate, oamenii au fost avertizați să nu călătorească”.

Clare Sebastian, CNN: „Acesta este unul dintre cele mai mari noduri feroviare din Londra, Gara Victoria, și este suficient să priviți panourile cu plecări din interior pentru a vedea cât de mult este afectată rețeaua de transport de vreme. Am văzut trenuri întârziate, iar unele chiar anulate”.

Experții avertizează că valul de căldură care afectează deja vestul Europei ajunge și în România.

Monica Ionescu, climatolog: „Când se formează un astfel de dom de căldură care, e dat de o circulație atmosferică tipică în general, astfel de circulații atmosferice pot persista și până la 3 săptămâni. Momentan cred că suntem în vârful valului de căldură în Franța și se va muta ușor către Germania, de mâine până duminică și modelele prognoze indică că de luni vă ajunge valul de căldură foarte puternic și pe zona României”.

Potrivit meteorologilor acesta va fi unul dintre cele mai lungi valuri de căldură pe care le-am avut vreodată în luna iunie.