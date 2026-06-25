Nu este exclus să fie emis și la noi un cod roșu în zilele următoare, spun meteorologii. Ar trebui să ne pregătim pentru ce e mai rău, însă în unele orașe responsabilii nu s-au grăbit să amenajeze puncte de prim-ajutor care să le asigure oamenilor apă, răcoare și asistență medicală.

Radarul Centrului European de Prognoză Meteo arată că valul de căldură a intrat în țară, iar mâine va cuprinde întreg teritoriul. Sâmbătă și duminică, valul de căldură extremă – reprezentat cu roșu pe radar – va intra în România, iar luni și marți va acoperi toată țara.

La amiază erau 34 de grade în Arad, Brăila și Drobeta Turnu Severin. Și e doar începutul.

În piețele din Cluj-Napoca, producătorii s-au topit lângă fructe și legume.

Reporter: Câtă apă ați băut astăzi?

Vânzător: „3-4 litri”

Bisericile din Sibiu, sursă de răcoare

În Sibiu, turiștii au mers pe la umbră, s-au retras în răcoarea bisericilor și au căutat surse de apă rece.

Turiste: „Am reușit să găsim apă. E de folos, e chiar cald afară!”

În oraș, primăria a instalat 11 puncte de hidratare.

Turistă: „Găsim la colțuri de stradă aceste recipiente, pentru a putea poposi la un pahar de apă rece.”

De mâine, cel mai rău va fi în vestul țării, care intră sub cod portocaliu de caniculă. Sunt așteptate 37 de grade la umbră.

Silvia Barbu, director Direcția Meteorologică regională Banat-Crișana: „Nu este exclus să se emită un cod roșu de caniculă, pentru că acest val de căldură va persista și în zilele următoare, iar nopțile vor fi nopți tropicale, cu temperaturi în general peste 20 de grade Celsius.”

Abia de sâmbătă, Primăria din Timișoara va deschide 5 puncte de prim-ajutor în oraș.

Silvana Andreaș, purtătoare de cuvânt primărie: „Ne asigurăm că oamenii pot găsi un adăpost răcoros și apă rece.”

Trecătoare: „Groaznic, cu SPF din cap până-n picioare”

Și abia de luni, Direcția de Asistență Socială Timișoara va trimite voluntari și asistenți sociali la cei care au nevoie de ajutor cu cumpărăturile.

Flavius Ilioni, purtător de cuvânt Direcția de Asistență Socială: „Pregătim o echipă mobilă, care poate fi contactată, de luni până vineri în timpul orelor de serviciu, de către persoanele vulnerabile.”

În schimb, în Alba Iulia, cei de la Crucea Roșie s-au mobilizat încă de astăzi.

Adrian Dușa, director Crucea Roșie Alba: „Ar trebui să evite să iasă din casă la orele caniculare, în mijlocul zilei.”

Bărbat: „Mai puțină cafea, mai multă apă, deloc alcool.”

Ideea practică de la Târgu Jiu

În Târgu Jiu, autoritățile au înlocuit corturile de prim-ajutor cu căsuțele care sunt folosite iarna la Târgul de Crăciun.

Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu: „Acele corturi din plastic creau câteodată o temperatură mai mare decât temperatura de afară. Este și aer condiționat.”

Pericolele din farfurie

Inspectorii sanitar-veterinari atrag atenția că poate crește și riscul de toxiinfecții alimentare, pentru că mâncarea se strică foarte repede. Inclusiv drumul de la magazin până acasă poate deveni un test.

Corespondent PROTV: „Dacă alegeți să mergeți pe jos până acasă, iar drumul durează mai mult de 15-20 de minute, sunt necesare astfel de pungi frigorifice. Carnea, ouăle și lactatele se strică foarte repede și nu rezistă în aceste sacoșe. Dacă mergeți cu mașina, în schimb, cea mai mare greșeală este să puneți cumpărăturile în portbagaj. În bătaia soarelui, aici temperaturile cresc cel mai mult. Așadar, specialiștii recomandă să puneți cumpărăturile în interiorul mașinii, unde este aer condiționat.”

Pe de altă parte, comercianții sunt verificați mai des în aceste perioade.

Bekesi Csaba Lajos, președintele ANPC: „Peste 45 de tone de produse alimentare au fost retrase de pe piață. Depozitări neconforme, expunere la temperaturi ridicate.”

Inspectorii pentru protecția consumatorilor au dat deja amenzi de peste 17 milioane de lei.

Corespondent PROTV: „În Cluj-Napoca au fost astăzi 30 de grade la umbră, iar la Serviciul Județean de Ambulanță au ajuns apeluri de la oameni care au suportat cu greu căldura și au avut nevoie de sprijin medical.

Vineri, Clujul, alături de alte 10 județe din nord-vestul țării, vor fi sub incidența unui cod portocaliu de caniculă și sunt așteptate până la 37 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pentru că este așteptat ca și consumul de apă să crească, reprezentanții companiei de apă au recomandat oamenilor să evite udarea grădinilor, umplerea piscinelor ori spălarea mașinilor. Totodată, ei reamintesc că este extrem de important să folosim apa cu prioritate pentru consumul uman și să evităm risipa.

REPORTERI: Gigi Ciuncanu, Larisa Antal, Gina Obrejan, Doina Placintă, Alexia Enescu, Octavian Moldovan