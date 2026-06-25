Băiatul a fost ”găsit de către părinţii săi în vehiculul parcat în faţa casei”, a declarat o sursă din poliţie, iar pompierii au confirmat acest deces.

Parchetul din Pontoise a anunţat că salvatorii ”au preluat de la părinţi, în vârstă de 37 de ani, care încercau să facă masaje cardiace copilului”.

După mai multe încercări de reanimare, copilul a fost declarat mort miercuri, la ora locală 19.35 (20.35, ora României).

Potrivit primelor elemente culese, mama îşi făcea siesta, împreună cu un al doilea copil al cuplului, în vârstă de 18 luni, iar tatăl lucra într-un şopron, în grădină, a declaart procurorul din Pontoise, Guirec Le Bras.

Tatăl i-a cerut fiului său în vârstă de trei ani să-şi facă siesta, iar acesta ”şi-a întrerupt siesta şi a scăpat de supravegherea părinţilor timp de cel puţin 45 de minute, s-a urcat în vehicul, ale cărui portiere nu erau închise, chiar dacă siguranţa pentru copii era activată”.

”El s-a închis şi a rămas blocat în vehicul, după care a fost găsit inconştient de către părinţii săi”, a declarat procurorul, precizând că mama, care se afla ”în stare de şoc”, a fost spitalizată, iar o anchetă cu privire la omor din culpă a fost deschisă şi încredinţată Comisariarului de Poliţie din Enghien-les-Bains.

Franţa a înregistrat meiercuri cea mai caldă zi înregistrată vreodată, bătând recordul de marţi, cu un indicator termic naţional al temperaturilor medii ridicat la valoarea provizorie de 30°C.

Canicula care afectează Franţa - şi o parte importantă a Europei - de aproape o săptămână s-a sldat cu numeroase drame - peste 40 de înecuri şi moartea mai multor persoane fără adăpost.

Luni, doi copii, în vârstă de doi şi patru ani, au fost găsiţi morţi înm maşina familei, într-o parcare rezidenţială, la Carpentras, în Vaucluse (sud-est).