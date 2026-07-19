Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare nowcasting Cod roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București.

Avertizarea este valabilă în intervalul 16:32 – 17:30.

Potrivit meteorologilor, sunt prognozate rafale de vânt de peste 90 km/h, averse torențiale, grindină de mici dimensiuni (1-3 cm) și descărcări electrice frecvente.

Autoritățile au mai emis, duminică, un mesaj RO-Alert prin care avertizează populația asupra unui Cod portocaliu de vreme severă, valabil în intervalul 16:15 – 17:00.

Ro-Alert de vreme rea

Potrivit sursei citate, până la ora 17:00, în Municipiul Bucureşti, în judeţul Ilfov, în judeţul Prahova (localităţile: Băicoi, Vălenii de Munte, Boldeşti-Scăeni, Bucov, Plopeni, Vărbilău, Scorţeni, Gura Vitioarei, Drajna, Păuleşti, Lipăneşti, Podenii Noi, Măgurele, Vâlcăneşti, Teişani, Cocorăştii Mislii, Dumbrăveşti, Bălţeşti, Gornet, Şoimari, Predeal-Sărari, Păcureţi, Plopu, Cărbuneşti, Surani, Ariceştii Zeletin), în judeţul Buzău (localităţile: Nehoiu, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Vipereşti, Pănătău, Mânzăleşti, Cătina, Cozieni, Brăeşti, Colţi, Bozioru, Odăile, Căneşti, Chiliile), în judeţul Gorj (localităţile: Motru, Rovinari, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopşoru, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Borăscu, Urdari, Văgiuleşti, Bolboşi, Drăgoteşti, Cătunele, Câlnic, Glogova, Samarineşti, Ciuperceni), în judeţul Mehedinţi (localităţile: Corcova, Bala, Şişeşti, Broşteni, Floreşti, Căzăneşti, Ilovăţ, Şovarna), în judeţul Satu Mare (localitatea Bârsău), precum şi în judeţul Maramureş (localităţile: Baia Mare, Baia Sprie, Şomcuta Mare, Ulmeni, Tăuţii-Măgherăuş, Mireşu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăviţa, Cicârlău, Fărcaşa, Remetea Chioarului, Groşi, Ardusat, Săcălăşeni, Băiţa de Sub Codru, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Sălsig, Ariniş), se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70-80 km/h), grindină de mici şi medii dimensiuni (2-3 cm).

Potrivit mesajului transmis, sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h și grindină cu diametrul de 2-3 centimetri.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările pe durata avertizării și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție.

Duminică, mai multe județe din Moldova și Transilvania sunt vizate de un cod portocaliu de furtuni violente, cu averse torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni, potrivit unei avertizări transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).