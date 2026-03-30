Din punct de vedere al precipitaţiilor, acestea vor fi mai frecvente şi pe arii extinse, după data de 1 aprilie.

Banat: de la frig la temperaturi de 20 de grade, apoi o nouă răcire

Conform prognozei publicate, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în Banat, vremea va fi schimbătoare pe tot parcursul intervalului estimat, cu alternanţe de rece şi cald destul de rapide şi chiar accentuate.

Astfel, în primele două zile, valorile termice se vor situa sub cele caracteristice datei, cu medii ale maximelor de 8 - 10 grade, apoi, după un salt semnificativ spre 14 grade în data de 1 aprilie vor mai creşte doar puţin, însă constant spre 18 - 20 de grade, în jurul datei de 6 aprilie. După acest interval se va mai răci uşor, spre valori medii de 16 grade.

Temperaturile minime vor fi mai scăzute la începutul perioadei, respectiv în 31 martie, 1 şi 2 aprilie, cu medii de 2 - 3 grade, dar în celelalte nopţi nu vor suferi modificări majore şi se vor încadra între 4 şi 8 grade, valori obţinute prin mediere. Precipitaţiile vor fi mai frecvente şi mai extinse în primele două zile de prognoză, apoi se vor semnala doar cu totul trecător şi izolat, iar probabilitatea de apariţie a acestora va mai creşte din 9 aprilie.

Crișana: răcire bruscă, urmată de încălzire treptată

În Crişana, vremea se va răci brusc şi semnificativ în a doua zi de prognoză, astfel că, dacă în data de 30 martie, vor fi medii ale maximelor de 12 - 14 grade, în 31 martie acestea vor coborî la 6 - 8 grade.

Din data de 1 aprilie se va încălzi din nou, la început semnificativ, apoi uşor şi continuu până în 6 aprilie când maximele vor fi de 18 - 20 de grade mediat regional.

Până la sfârşitul intervalului estimat, regimul termic diurn va avea variaţii între 16 şi 18 grade, valori obţinute prin mediere. Temperaturile minime vor avea fluctuaţii semnificative doar în primele nopţi, când vor coborî de la medii de 6 spre 3 grade, dar în restul timpului se vor menţine în limitele mediilor de 2 - 6 grade.

În zilele de 30 şi 31 martie vor fi precipitaţii pe arii extinse, posibil şi mai însemnate cantitativ, după care vor mai apărea cu totul izolat, până în 6 şi 9 aprilie când probabilitatea de apariţie a acestora va fi ridicată.

Transilvania: variații zilnice de temperatură și ploi frecvente

În Transilvania, vremea va fi mult schimbătoare din punct de vedere termic, mai ales în regimul diurn. Dacă la debutul intervalului vor fi maxime mai mari decât în mod normal pentru această dată, cu medii în jurul a 14 grade, se va răci semnificativ în ziua imediat următoare, respectiv pe 31 martie, la medii de 8 grade.

Din data de 1 aprilie şi până la finalul celor două săptămâni de prognoză, vor fi variaţii aproape zilnic, până în 6 aprilie, de creştere spre medii de 18 grade, iar până în 12 aprilie în general de scădere spre 15 grade mediat regional. Regimul termic nocturn nu va avea variaţii prea mari de-a lungul perioadei estimate şi, în consecinţă, se va situa între zero şi 5 grade, valori obţinute evident prin mediere.

Vor fi precipitaţii aproape în toată durata prognozată, dar probabilitatea ca acestea să fie mai extinse şi mai însemnate cantitativ va fi mai mare pe 31 martie şi, din nou, pe 6 şi 9 aprilie.

Maramureș: oscilații rapide și precipitații sporadice

În Maramureş, vremea va avea oscilaţii rapide şi semnificative din punct de vedere termic în primele două zile, astfel că va trece de la maxime în medie de 16 grade, spre 8 - 10 grade. Ulterior, se va încălzi uşor dar continuu până în data de 6 aprilie când se prognozează medii de 18 grade.

În intervalul 7 - 12 aprilie, valorile medii ale maximelor vor varia între 14 şi 20 de grade, cu cele mai mici valori la început şi la sfârşit de interval prognozat. Valorile termice nocturne vor avea un parcurs relativ constant, cea mai intensă perioadă de scădere fiind între 30 martie şi 2 aprilie, dar pe toată perioada estimată se vor încadra între medii ale minimelor de 2 - 6 grade.

Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi destul de ridicată pe tot intervalul, însă vor fi sporadice, cu excepţia primelor zile, adică 30 şi 31 martie şi din nou a zilei de 9 aprilie când se estimează extinderea şi intensificarea acestora.

Moldova: răcire ușoară, apoi temperaturi de până la 20 de grade

În Moldova, vremea se va răci treptat în primele zile de prognoză, astfel că, în data de 30 martie, temperatura maximă va fi mediată la 14 grade, iar până în 2 aprilie va coborî spre 12 grade.

Până pe 6 aprilie, se va încălzi treptat la medii de 18 - 20 de grade. În a doua săptămână de prognoză vor fi variaţii termice aproape zilnic, dar nu semnificative, astfel că regimul diurn se va încadra între 14 şi 16 grade, valori obţinute prin mediere regională.

Regimul termic nocturn va păstra o tendinţă constantă de uşoară răcire şi va debuta cu medii de 7 grade, iar apoi va ajunge la 4 grade spre final de perioadă estimată. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă până spre data de 31 martie, după care va creşte uşor.

Dobrogea: alternanțe de temperatură și ploi pe alocuri

În Dobrogea, vor fi variaţii termice destul de frecvente în intervalul de prognoză, ce se vor remarca în special la regimul diurn, prin alternanţe de rece şi cald ce vor determina maxime scăzute, în medie de 10 - 12 grade, în 2 aprilie, şi de 14 grade, în intervalul 7 - 12 aprilie, iar în restul zilelor maximele vor fi în medie de 16 - 18 grade.

Temperaturile minime vor marca o scădere uşoară şi relativ constantă pe parcursul celor două săptămâni, astfel că se estimează medii de la 8 spre 6 grade.

Vor fi precipitaţii temporar şi pe alocuri în mare parte a perioadei estimate, dar în zilele de 2, 3, 10 şi 12 aprilie va creşte probabilitatea extinderii acestora.

Muntenia: temperaturi în creștere, urmate de o ușoară răcire

În Muntenia, în primele trei zile din săptămână, respectiv între 30 mai şi 1 aprilie, valorile termice vor fi staţionare pe o medie în jurul a 15 grade.

Pe 2 aprilie se va răci brusc, mediile vor scădea la 12 grade, dar ulterior vor avea o tendinţă de creştere continuă, la maxime de 20 de grade mediate regional.

A doua săptămână de prognoză se va mai răci uşor, astfel că media maximelor va ajunge la 16 grade, în data de 12 aprilie. Minimele nocturne nu vor avea diferenţe semnificative, tendinţa generală va fi de scădere uşoară de la început, când se estimează medii de 7 grade, până la final de interval, spre 4 grade, mediat.

Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată pe 30 martie, 2 şi 3 aprilie şi, din nou, după 10 aprilie.

Oltenia: încălzire treptată, apoi valori în scădere

În Oltenia, intervalul de prognoză va fi caracterizat prin mai multe alternanţe termice, dar nu foarte bruşte. În primele patru zile, valorile termice diurne vor avea în medie 12 - 14 grade, iar din 2 aprilie şi până pe 6 aprilie, se remarcă o tendinţă de uşoară, dar constantă creştere spre medii de 20 de grade.

După această dată se va răci din nou, treptat şi uniform, astfel încât se va ajunge la valori apropiate cu cele din debut, respectiv 16 grade mediat regional.

Regimul termic nocturn va avea o scădere în primele nopţi, de la valori medii de 6 grade spre 2 grade, însă în intervalul 2 - 12 aprilie, minimele se vor situa între medii de 4 şi 6 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în 2, 3, 9 şi 12 aprilie.

La munte: temperaturi scăzute și precipitații frecvente

La munte, regimul termic va fi fluctuant la început, cu medii ale maximelor de 6 grade, în prima zi, şi de 2 grade, în ziua următoare, respectiv pe 31 martie, dar din data de 1 aprilie şi până pe 6 aprilie acestea vor creşte uşor, ajungând la medii ale maximelor de 8 - 10 grade.

În săptămâna a doua de estimări, temperaturile vor avea un trend de scădere, spre medii de 6 grade. Regimul termic nocturn va avea medii în general sub zero grade pe aproape tot intervalul, cu cele mai mici valori mediate în jurul a -4 grade, ce se prognozează pentru zilele de 1 şi 8 aprilie.

Aproape pe tot parcursul intervalului vor apărea precipitaţii, cu diferite grade de intensitate, dar cu probabilitate de extindere mai mare în 31 martie, pe 2 şi 3 aprilie şi, din nou, după 10 aprilie.